20 ноября 2023, 01:32

Мумию пропавшего три года назад мужчины нашли на чердаке дома в Перми

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В жилом доме на чердаке в Перми обнаружили мумифицированный труп мужчины, пропавшего в 2021 году. Об этом сообщил сайт perm.kp.ru.

«Мумифицированный труп <…> нашли на чердаке дома по улице Крупской сотрудники ЖКХ. Они забрались туда 10 мая, чтобы починить крышу и увидели человеческие останки», - сказано в публикации.

В материале отметили, что чердак с телом хорошо проветривался, поэтому оно высохло за эти годы. Мать погибшего заявила, что ее сына могли убить.

Ранее в одной из квартир Зеленограда нашли мумифицированное тело женщины. Ее обнаружили, когда сестра погибшей обратилась в правоохранительные органы, потому что ее родственница перестала выходить на связь. До этого они не виделись несколько лет.После обращения полицейские прибыли в квартиру и нашли 71-летнюю хозяйку среди большого количества хлама. При жизни женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Пермь
20 ноября 2023, 00:54
Петербурженка попала в реанимацию после посещения бассейна
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Жительница Санкт-Петербурга отравилась хлором после купания в бассейне и попала в больницу. Об этом сообщило издание fontanka.ru.

Сейчас 20-летняя пациентка находится в НИИ имени Джанелидзе. Ее госпитализировали в реанимацию утром 19 ноября. По словам девушки, ей стало плохо после купания в бассейне, однако место плавания петербурженка не назвала. Врачи поставили ей диагноз «отравление хлором».

Ранее пятилетняя девочка утонула во время тренировки в бассейне элитного фитнес-клуба в Московской области. Как сообщили «360» в пресс-службе Минздрава Подмосковья, врачи пытались спасти ребенка больше часа.

Сначала девочка плавала в спасательном жилете, но потом отец решил снять его с дочери. Когда ребенок ненадолго остался без присмотра, то не рассчитал силы и захлебнулся.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.

Санкт-Петербург
20 ноября 2023, 00:47
Маленькая девочка в Благовещенске потеряла сознание в детсаду и умерла через два дня
РИА «Новости»
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Прокуратура Приамурья начала проверку по факту смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду Благовещенска. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ребенок потерял сознание в дошкольном образовательном учреждении 16 ноября. Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Она умерла 18 ноября.

«В настоящее время устанавливается причина ее смерти», - сообщили в прокуратуре.

По данным Telegram-канала поисково-спасательного отряда «Амур», через месяц девочке должно было исполниться два года. Родители отвели малышку в детсад со справкой о том, что она здорова. Но после сон-часа девочку обнаружили без сознания.

Команда «Амура» утверждает, что медики по неизвестной причине отправили ребенка во взрослую больницу, где ее принять отказались. В детском медучреждении девочку ввели в искусственную кому, позже она скончалась.

СУ СК Приамурья начало доследственную проверку по факту случившегося. Прокуратура выясняет все обстоятельства трагедии.

Ранее в Щелкове возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летней девушки. Она скончалась после обычной простуды.

Дети Прокуратура РФ Болезни Детские сады
19 ноября 2023, 23:46
Средства ПВО в Электростали сбили летевший на Москву беспилотник
РИА «Новости»
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Средства противовоздушной обороны отразили атаку летевшего в Москву беспилотного летательного аппарата в городском округе Электросталь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Беспилотники Электросталь Москва 2023
19 ноября 2023, 23:20
Падающие вывески, вырванные с корнем деревья. Мощный ураган в Сибири унес несколько жизней
Пресс-служба МЧС
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Сильнейший ураган обрушился на Сибирь, ветер вырывал с корнем огромные деревья, валил остановки и сметал с крыш укрывной материал. От разгула стихии пострадали несколько десятков человек, есть погибшие. Также непогода сегодня бушевала в Крыму. «360» собрал главное, что известно о сегодняшнем шторме.

В Барнауле женщина погибла, на нее упал кусок крыши ее собственного частного дома. Прокуратура проводит проверку, об этом РИА «Новости» сообщил помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.


Шторм в Крыму Сильный шторм накрыл 19 ноября не только Сибирь, но и Крымский полуостров. В республике бушует сильный ветер, порывы которого достигают 35 метров в секунду, льет ливень. В Ялте поднялся уровень воды в реках, подтопило несколько подвалов в домах. Без электроснабжения остались около 39 тысяч абонентов.

«Остаются отключенными 36 линий <...>, в том числе две частично. Без электроснабжения - около 39 тысяч потребителей», - передали в «Крымэнерго».

Больше всего последствий непогоды зафиксировали в Черноморском и Сакском районах. К их устранению привлекли 120 бригад: это 360 человек и 127 единиц техники.

Также ливни спровоцировали камнепад на самом высоком водопаде Крыма Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой. Исполняющий обязанности директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Артур Мурзаханов предупредил туристов об опасности.

Разгул стихии в Сибири оставил без света, связи и тепла тысячи человек Ураган оставил без связи десятки тысяч жителей сибирских регионов, сильный ветер повредил опоры ЛЭП. Больше всего от непогоды пострадали Республика Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омская область и Хакасия. В Омской области из-за дождя и похолодания порвались провода, потому что на них образовалась ледяная корка.

«В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение», - рассказала пресс-служба «Россети Сибирь».

В МЧС по Кемеровской области предупредили, что порывы ветра могут достигать 33-35 метров в секунду, такой же ураганный ветер ожидали в Алтайском крае. В Омской области спасатели предупредили о сильном ветре, снеге, дожде и метели.

В Кузбассе ввели режим повышенной готовности. Из-за ураганного ветра отключилось электричество в 143 котельных, восьми основных водозаборах и девяти угольных предприятиях. Сейчас порядка 500 экстренных бригад устраняют последствия непогоды, еще 100 - восстанавливают свет.

Из-за непогоды в Кемеровской области погибли три человека , 18 пострадали, крыши 150 домов оказались поврежденными.



В Новокузнецке ввели режим чрезвычайной ситуации. Стихия повредила высоковольтные ЛЭП, в части районов города отключили электричество и отопление.

«Аварийная служба работает по устранению аварий на высоковольтных сетях. Мы находимся в пике отключения», - сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Службы ЖКХ оценивают ущерб от стихии. Ураган повредил 47 кровель в многоквартирных домах, повалил более 200 деревьев, нанес повреждения 30 автомобилям, пострадали 45 объектов социальной инфраструктуры, перечислил глава города.

Ураган унес жизни В результате ураганного ветра в Новокузнецке погибли два человека. Огромный тополь вырвало с корнем , и он рухнул на автомобиль, проезжающий мимо многоквартирного дома. В нем находилось четыре человека. Сидевшие спереди пожилые мужчина и женщина погибли. Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли выживших пассажиров.

Еще одна жительница Новокузнецка пострадала от разгула стихии, на нее упала огромная вывеска , сорванная ветром с торгового центра. Тяжелая конструкция придавила проходившую под ней женщину. Свидетели происшествия помогли поднять баннер, вызволили пострадавшую из-под вывески и вызвали скорую помощь. Женщина получила компрессионные травмы, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ураган Шторм Погода Сибирь

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