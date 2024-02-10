10 февраля 2024, 13:07

Мумию пропавшего полтора месяца назад мужчины нашли в подсобке Мариинской больницы

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В подсобном помещении Мариинской больницы в Санкт-Петербурге нашли высохшее тело 41-летнего уроженца Тувы Айдыса Ч., которого полтора месяца искали родные и волонтеры. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По данным издания, мужчине стало плохо в середине декабря, и его на машине скорой помощи доставили в нефрологическое отделение больницы, где оставили на ночь. После этого мужчина пропал. Сотрудники медучреждения считали, что он сбежал, а сестра предположила, что его выписали за нарушение правил содержания. Родные обратились в полицию и к волонтерам, но поиски не увенчались успехом. Наконец 31 января тело нашел персонал больницы.

Родственники утверждают, что в заключении патологоанатома нет ни даты, ни точной причины смерти. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг попросил СК России разобраться в обстоятельствах странной гибели мужчины.

В Мариинской больнице журналистам заявили, что Айдыса доставили избитым и пьяным, а на следующий день он якобы сам покинул больницу, не предупредив медиков и тем самым нарушив федеральный закон, обязывающий пациентов соблюдать режим лечения. Администрация медучреждения расценила действия мужчины как отказ от медпомощи и официально выписала его 17 декабря. Как он снова оказался на территории больницы, персонал не представляет.

Около недели назад в Ленинградской области нашли тело мужчины, которое четыре года пролежало в частном доме в деревне Старо-Сиверское. Следователи начли доследственную проверку.

Санкт-Петербург Больницы Мужчины
10 февраля 2024, 12:02
Почти два килограмма взрывчатки подбросили на завод в Петербурге
РИА «Новости»
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На территории металлургического завода в Санкт-Петербурге нашли и обезвредили почти два килограмма мощной взрывчатки. Как сообщил Telegram-канал Shot, неизвестный заложил взрывное устройство рядом со складским помещением.

«Эксперты выяснили, что это тетрил - мощное взрывчатое вещество, в СВУ (самодельное взрывное устройство - прим. ред.) его было более 1,7 килограмма», - уточнили авторы материала.

Место, где обнаружили взрывчатку, не захватывали камеры видеонаблюдения. Полицейские выясняют, кто пронес пакет с тетрилом на предприятие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный угрожал взорвать отель в Москве , где останавливался американский журналист Такер Карлсон. Злоумышленник позвонил силовикам и заявил, что в гостинице лежит 50 килограммов тротила. Взрывчатки в здании не обнаружили, лжеминера разыскивают правоохранители.

На территории металлургического завода в Санкт-Петербурге нашли и обезвредили почти два килограмма мощной взрывчатки. Как сообщил Telegram-канал Shot , неизвестный заложил взрывное устройство рядом со складским помещением.

Санкт-Петербург Уголовное дело Терроризм Заводы Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 11:18
Легковушка и грузовик столкнулись на северо-востоке Москвы
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В Северном округе Москвы случилась авария. На место прибыли автоинспекторы и скорая, сообщил источник «360».

По его данным, на 92-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись грузовик и легковая машина. В одном из автомобилей были заблокированы два человека.

Собеседник «360» уточнил, что спасатели вытащили зажатых в автомобиле людей. Он также пояснил, что авария произошла в пробке. Водитель легкового автомобиля решил справа объехать затор и влетел в фуру. О пострадавших информации не поступало. Оба участника ДТП в итоге отказались от госпитализации.

Ранее ГИБДД сообщила, что количество ДТП в Москве в январе сократилось на 16,8%. Число погибших и пострадавших в автомобильных авариях уменьшилось на 31,6% и 19,2% соответственно. Самыми распространенными видами ДТП были столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и на припаркованные авто.

ДТП Москва
10 февраля 2024, 01:30
Тела пропавших в январе девочки и ее матери обнаружили в Новосибирской области
РИА «Новости»
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В Новосибирской области обнаружили тела пятилетней девочки и ее матери, которые считались пропавшими с 20 января. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, жительница Новосибирска и ее малолетняя дочь бесследно исчезли с 20 по 23 января. Тело женщины нашли на территории Тогучинского района, позже обнаружили тело девочки на территории Новосибирского района.

В убийстве подозревают 31-летнего новосибирца, который помогал женщине с оформлением купли-продажи имущества. Подозреваемый покинул Россию и попытался скрыться в Казахстане. На границе его задержали местные правоохранители. Фигуранту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Российские следователи готовят документы для экстрадиции подозреваемого.

В Москве задержали гражданина Таджикистана , подозреваемого в убийстве и попытке убийства в 2009 году. Мужчине предъявили обвинения.

Казахстан Убийства Дети Женщины Россия Мужчины
09 февраля 2024, 20:44
Лифт с человеком упал в жилом доме в Москве
РИА «Новости»
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Лифт, внутри которого находился один человек, упал в многоэтажке в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла в доме № 38/20 на Краснодарской улице Юго-Восточного административного округа столицы. На место случившегося прибыли спасатели. Причины случившегося не уточнялись.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что в лифте находилась девушка. Ее удалось спасти. Госпитализация женщине не потребовалась. По уточненной информации, лифт сорвался в межэтажный пролет, после чего остановился.

Подобное происшествие случилось в Уфе на Революционной улице. Кабина лифта с пассажирами рухнула вниз в одном из жилых домов. В результате никто не пострадал, сообщили в городском Управлении гражданской защиты.

Спасатели Москва

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