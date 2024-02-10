Мумию пропавшего полтора месяца назад мужчины нашли в подсобке Мариинской больницы

По данным издания, мужчине стало плохо в середине декабря, и его на машине скорой помощи доставили в нефрологическое отделение больницы, где оставили на ночь. После этого мужчина пропал. Сотрудники медучреждения считали, что он сбежал, а сестра предположила, что его выписали за нарушение правил содержания. Родные обратились в полицию и к волонтерам, но поиски не увенчались успехом. Наконец 31 января тело нашел персонал больницы.

Родственники утверждают, что в заключении патологоанатома нет ни даты, ни точной причины смерти. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг попросил СК России разобраться в обстоятельствах странной гибели мужчины.

В Мариинской больнице журналистам заявили, что Айдыса доставили избитым и пьяным, а на следующий день он якобы сам покинул больницу, не предупредив медиков и тем самым нарушив федеральный закон, обязывающий пациентов соблюдать режим лечения. Администрация медучреждения расценила действия мужчины как отказ от медпомощи и официально выписала его 17 декабря. Как он снова оказался на территории больницы, персонал не представляет.

Около недели назад в Ленинградской области нашли тело мужчины, которое четыре года пролежало в частном доме в деревне Старо-Сиверское. Следователи начли доследственную проверку.