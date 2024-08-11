Моторная лодка с группой людей перевернулась в Марьине
Моторная лодка перевернулась в Москве-реке в районе Марьино, около Курьяновской набережной. Об этом сообщил источник 360.ru.
На борту находились четыре человека человека.
«Двое в жилетах. Один без жилета, сидит на лодке», - указал собеседник 360.ru.
На место ЧП направили спасателей и спецтехнику.
Ранее лодка с людьми на борту перевернулась на Белавинском озере в Усть-Кубинском районе в Вологодской области. В маломерном судне находились трое взрослых и четверо детей. Пять человек сами выплыли на берег, двое утонули.
В результате ЧП погибла 46-летняя женщина и ребенок 2018 года рождения. Тела вытащили из воды прибывшие на место спасатели.