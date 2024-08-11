11 августа 2024, 16:55

Моторная лодка с группой людей перевернулась в Марьине

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Моторная лодка перевернулась в Москве-реке в районе Марьино, около Курьяновской набережной. Об этом сообщил источник 360.ru.

На борту находились четыре человека человека.

«Двое в жилетах. Один без жилета, сидит на лодке», - указал собеседник 360.ru.

На место ЧП направили спасателей и спецтехнику.

Ранее лодка с людьми на борту перевернулась на Белавинском озере в Усть-Кубинском районе в Вологодской области. В маломерном судне находились трое взрослых и четверо детей. Пять человек сами выплыли на берег, двое утонули.

В результате ЧП погибла 46-летняя женщина и ребенок 2018 года рождения. Тела вытащили из воды прибывшие на место спасатели.

МЧС РФ Москва
11 августа 2024, 15:33
Появились кадры смертельного ДТП с водителем-подростком в Москве
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Московский подросток за рулем автомобиля каршеринга не справился с управлением и на большой скорости врезался в дом на Южнобутовской улице. Видеозапись с моментом аварии появилась в распоряжении 360.ru.

Несовершеннолетний водитель пытался на машине скрыться от патруля ДПС. В результате ДТП погиб пассажир 2009 года рождения. Двое подростков получили травмы, их доставили в больницу.

Устроивший аварию водитель скрылся с места ДТП, его задержали. Им оказался 15-летний житель Москвы.

По данным СК, подростки взяли машину напрокат с помощью чужого аккаунта. По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Ранее 12-летний мальчик за рулем иномарки напугал жителей ЖК в рабочем поселке Томилино в Подмосковье. Ребенок гонял на машине по двору, в том числе у детской площадки. Одна из женщин сделала хулигану замечание, на что тот в ответ обматерил ее.

Уголовное дело Дети ДТП Машины Водители Каршеринг Москва
10 августа 2024, 10:17
Двух организаторов секты «Фалуньгун» арестовали на Кубани
Читайте нас в: Google Новости
В Краснодарском крае суд арестовал двух организаторов ячейки китайского религиозного движения «Фалуньгун»*. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

По версии следствия, с июля 2020 по ноябрь 2023 года злоумышленники вели запрещенную деятельность в России, вовлекали новых адептов, проводили собрания и распространяли свою спецлитературу.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости» , что силовики в Краснодарском крае провели массовые обыски у представителей движения. Рейды проводили по 19 адресам: в Краснодаре, Новороссийске, Абинске, Темрюке и Усть-Лабинском районе. Правоохранители обнаружили запрещенные в России материалы «Фалунь Дафа»* и «Фалуньгун»*, в том числе литературу и атрибутику, уточнил RT. Следователи возбудили уголовное дело.

Секту «Фалуньгун»* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. Кандидат психологических наук Александр Невеев рассказывал, что большое внимание сектанты уделяют именно продлению жизни, но отрицают «нормальную» медицину. Эксперт рассказал, что после вербовки адепты полностью отрекаются от семьи и детей. Они становятся фанатиками, готовыми идти на убийства.

Ранее суд арестовал главаря запрещенной в России секты «Фалуньгун»* Наталью Миненкову. Ее обвинили в организации деятельности нежелательной организации в России, передали «Известия».

* Организации, признанные нежелательными в России.

Уголовное дело Суд Краснодар Россия Медицина Китай Литература Краснодарский край
10 августа 2024, 02:18
«Было очень страшно». Очевидица рассказала, как попала в перестрелку в Краснодаре
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестные открыли стрельбу в Музыкальном микрорайоне Краснодара вечером 9 августа. Как сообщили в региональном управлении МВД, полиция начала проверку. Очевидица произошедшего рассказала подробности в беседе с 360.ru.

Неизвестные открыли стрельбу в Музыкальном микрорайоне Краснодара вечером 9 августа. Как сообщили в региональном управлении МВД , полиция начала проверку. Очевидица произошедшего рассказала подробности в беседе с 360.ru.

По ее словам, она увидела компанию из 15 иностранцев, когда шла в магазин.

«Все было спокойно, а потом один из них достал дробовик и начал стрелять в разные стороны. Люди из той компании очень быстро разбежались по району, выстрелы были очень громкими, заложило уши», - заявила собеседница.

Она отметила, что прозвучало около 20 выстрелов. Одна из пуль пролетела мимо ее ноги.

«Было очень страшно, никто человека не останавливал», - добавила девушка.

Ранее стрельбу открыли в Москве в Верхнем Михайловском переулке. Во время конфликта с самокатчиками местный житель выстрелил в них из пневматического оружия.

Стрельба Краснодар МВД РФ Оружие Полиция Москва
09 августа 2024, 21:06
В Ингушетии неизвестный ранил из оружия водителя машины на автомойке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Ингушетии неизвестный открыл огонь по отечественной легковушке на мойке, ранив ее водителя. Полиция начала поиски подозреваемого, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Там уточнили, что 9 августа в селе Сагопши в Малгобекском районе неизвестный проезжал на машине мимо автомойки и начал стрелять по Lada Granta. Одна из пуль попала в 34-летнего местного жителя, находившегося в салоне легковушки.

Раненого мужчину увезли в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность стрелка.

Ранее в Дагестане водитель Lada открыл стрельбу по сотрудникам полиции, когда те попытались проверить у него документы. Правоохранителей увезли с ранениями в медучреждения.

Ингушетия Стрельба Полиция

Новости по теме