Моторная лодка с группой людей перевернулась в Марьине

Московский подросток за рулем автомобиля каршеринга не справился с управлением и на большой скорости врезался в дом на Южнобутовской улице. Видеозапись с моментом аварии появилась в распоряжении 360.ru.

Несовершеннолетний водитель пытался на машине скрыться от патруля ДПС. В результате ДТП погиб пассажир 2009 года рождения. Двое подростков получили травмы, их доставили в больницу.

Устроивший аварию водитель скрылся с места ДТП, его задержали. Им оказался 15-летний житель Москвы.

По данным СК, подростки взяли машину напрокат с помощью чужого аккаунта. По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Ранее 12-летний мальчик за рулем иномарки напугал жителей ЖК в рабочем поселке Томилино в Подмосковье. Ребенок гонял на машине по двору, в том числе у детской площадки. Одна из женщин сделала хулигану замечание, на что тот в ответ обматерил ее.