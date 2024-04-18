Мотоциклисты «Мотомосквы» присоединились к поискам виновного в убийстве в Люблине

«Ориентировки на преступника есть сейчас у каждого мотоциклиста в Москве. Прямо сейчас мотоциклисты едут к Следственному комитету, чтобы обозначить, что мы являемся сторонниками в первую очередь справедливого и беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего», - заявил Иванов.

По словам Андрея, байкеры распространили портреты предполагаемого убийцы по городу, написали о случившемся в социальных сетях. Небольшим препятствием для них стали погодные условия. На улице очень мокро, поэтому не все мотоциклисты способны выехать на поиски виновного.

Собеседник «360» отметил, что подозреваемый обязательно попытается спрятаться, поэтому его следует искать по горячим следам.

«Мотоциклисты уверены, что он (виновник - прим. ред.) пытается скрыться и уйти от ответственности. <…> У нас есть информация, что машина, на которой он скрылся с места преступления, найдена неподалеку. Соответственно мы сейчас должны его обнаружить всеми доступными способами», - заявил Андрей.

Также собеседник поделился кадрами с места событий. Байкеры используют не только свои мотоциклы для поисков подозреваемого, но и взаимодействуют между собой, общаются с журналистами и делятся произошедшим в соцсетях.

Ранее стало известно, что мужчину в Москве зарезали из-за замечания о припаркованном автомобиле на тротуаре. Как рассказала «360» мать погибшего, ее сына ударили заточкой. Нападавших было двое. Во время происшествия у подъезда находилось 15 очевидцев. Медики быстро приехали на вызов, попытались откачать потерпевшего, но не успели.