Мотоциклиста в Лос-Анджелесе сбили с байка. В него бросили камнем

«Мотоциклисту повезло остаться в живых после пугающего инцидента с бросанием камней на автостраде <…> недалеко от центра Лос-Анджелеса», - сообщили авторы материала.

Виновник, вероятно, - бездомный. Он быстро ретировался с места происшествия. Зачем неизвестный вообще взялся за камни - неизвестно. Позже в том же районе заметили еще минимум две машины со спущенными шинами.

Ранее жуткая авария с мотоциклистом произошла в Кирове. Байкер столкнулся с легковушкой и лишился ноги. Пострадавший оказался тренером по фитнесу.