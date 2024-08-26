26 августа 2024, 23:47

Мотоциклист врезался в машину в центре Москвы

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Авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла на улице Новый Арбат рядом с домом № 6. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сейчас на месте ДТП работают городские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Водителей также предупредили, что движение в сторону области затруднено на 1,3 километра. Поэтому, по возможности, лучше выбирать пути объезда.

Похожее ДТП ранее произошло на шоссе Энтузиастов в Перове.

Байкер столкнулся с автомобилем , после этого произошел разлив топлива. В результате удара огонь охватил мотоцикл.

В начале августа мотоциклист стал жертвой аварии с автобусом в Москве.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Медики констатировали его смерть на месте ДТП.

Мотоциклы ДТП Машины Москва
26 августа 2024, 21:36
Пожар на НПЗ Омска потушили
РИА «Новости»
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Спасатели полностью ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Пожар локализовали в 19:05 (по местному времени), ликвидировали в 23:06 (по местному времени). К тушению привлекали 27 человек и семь единиц техники. Работало 15 звеньев газодымозащитной службы», - отметили в сообщении.

ЧП произошло в Советском округе города около 15:00 (по местному времени). После взрыва загорелась одна из промышленных установок Омского НПЗ. При этом предприятие продолжило работать в штатном режиме.

При возгорании пострадали семь человек , один из них скончался. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Причины происшествия устанавливаются. Кадры с места тушения пожара появились в распоряжении 360.ru.

Спасатели Пожары МЧС РФ Взрывы
26 августа 2024, 18:35
При пожаре на НПЗ Омска погиб один человек
РИА «Новости»
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В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Омске погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в Telegram-канале.

«Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации они отказались, их выписали. К сожалению, один пострадавший погиб», - написал он.

Сильный взрыв произошел на нефтяном заводе на улице Губкина в Омске в понедельник днем, после этого начался пожар. Несмотря на ЧП, предприятие продолжило работать в штатном режиме.

Возгорание на территории завода тушили 52 человека и 15 единиц техники. площадь пожара составила 150 квадратных метров. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Пожары Взрывы
26 августа 2024, 05:46
Силы ПВО сбили беспилотники в Саратовской области
РИА «Новости»
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Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали дроны в Саратовской области. Об этом заявил губернатор региона в Telegram-канале.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», - написал он.

Губернатор отметил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Беспилотники ПВО
25 августа 2024, 23:48
Пропавшая во время шторма новороссийка приплыла обратно через 3,5 часа
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Женщина, пропавшая в штормовом море в Новороссийске, оказалась профессиональной пловчихой и выплыла. Об этом сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров в беседе с РИА «Новости».

«Эта женщина приплыла обратно, она профессиональная пловчиха», - заявил он.

Он отметил, что к спасателям после исчезновения новороссийски обратились спустя полтора часа. Ее хотели начать искать, как только погодные условия улучшатся. Всего женщина пробыла в воде 3,5 часа.

До этого в СМИ появились данные о женщине, которая спрыгнула с мостика в воду, после чего ее унесло в море.

Ранее житель Новороссийска рассказал 360.ru, что город погряз в мусоре. По его словам, проблемы с отходами возникли после пожара на полигоне. Оператор «ЭкоЮг» больше не вывозит мусор с городских площадок.

Спасатели Шторм Женщины

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