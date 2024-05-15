Мотоциклист в Москве пытался скрыться с места ДТП, но угодил под трамвай и погиб

По его данным, происшествие случилось в Донском районе в Духовском проезде. Водитель мотоциклиста зацепил одну из машин и решил немедленно скрыться с ДТП, уехал в сторону рельсов, однако угодил под трамвай. От полученных травм мотоциклист скончался. Как отметил источник, во время езды он был без шлема.

В Telegram-канале столичного дептранса предупредили, что из-за аварии в четвертом Рощинском проезде задержатся трамваи № 26 и № 38. Маршруты временно изменили.

Ранее ДТП с двумя трамваями случилось в Челябинской области. По неуточненной информации, один врезался в вагон другого, который стоял спереди. В итоге машинист первого трамвая получил травмы, также пострадал один из пассажиров.