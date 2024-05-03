Мотоциклист сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома в Москве

Авария произошла 3 марта в 19:35. Известно, что несовершеннолетний пострадал, но подробностей о его состоянии нет.

Все участники ДТП находятся на месте происшествия. Разлива топлива не было. Причины аварии установят специалисты.

Ранее другая авария с участием мотоцикла произошла на Северо-Восточной хорде в Москве. Байкер врезался в автомобиль , вылетел из седла и упал на встречную полосу, где попал под колеса другой машины.