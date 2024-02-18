18 февраля 2024, 11:28

Мотоциклист сбил семилетнего мальчика из России на острове Маврикий

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Семилетний мальчик из России, отдыхавший с родителями на острове Маврикий, попал под колеса мотоцикла. Об этом сообщило издание Le Matinal.

ДТП произошло в четверг, 15 февраля, на трассе Котьер-де-Перейбер. Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели срочную операцию. Затем ребенка поместил в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственного дыхания.

По данным издания, ссылающегося на слова очевидца, ребенок перебегал дорогу. В этот момент его сбил 20-летний водитель Honda. Полицейские задержали мотоциклиста и доставили в участок. Медицинская экспертиза не подтвердила наличие алкоголя в крови молодого человека.

Выяснением обстоятельств аварии занялись сотрудники правоохранительных органов.

В посольстве России в Маврикии заявили, что пока не располагают информацией о травмировании ребенка.

Ранее в Таиланде погибла пятилетняя девочка из России во время катания на катере.

Дети Мотоциклы Туризм
18 февраля 2024, 10:51
Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре
РИА «Новости»
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Летевший в Хабаровск самолет L-410 вынужденно приземлился в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Воздушное судно 18 февраля совершало рейс по маршруту Николаевск-на-Амуре - Хабаровск и вынужденно приземлилось в Комсомольске-на-Амуре по техническим причинам.

На борту находилась два члена экипажа, они не пострадали. В связи с ситуацией прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В случае нарушений ведомство примет меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

В январе подобная ситуация произошла в Новосибирске. В местном аэропорту вынужденно приземлился самолет авиакомпании «Ямал» , который летел в Салехард. На борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, никто не пострадал.

Прокуратура РФ Самолеты Авиакомпании
18 февраля 2024, 08:43
Горящая фура на МКАД попала на видео
РИА «Новости»
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Утром в воскресенье на 75-м километре МКАД загорелся большегрузный автомобиль. Видео появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что огонь практически полностью уничтожил кабину фуры, на месте работают экстренные службы.

Информация о пострадавших или погибших не поступала. Причины ЧП неизвестны.

Ранее загоревшаяся фура стала причиной перекрытия трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.

Пожары МЧС РФ Машины
18 февраля 2024, 08:18
Женщину спасли от падения в Малый городской пруд в Зеленограде
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Утром в воскресенье женщина едва не упала с моста в Малый городской пруд в Зеленограде. Об этом сообщил источник «360».

Прибывшие на место специалисты спасли женщину, сняв с парапета моста и передали медикам скорой помощи. По предварительным данным, у горожанки ранее выявили онкологическое заболевание.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на юге Москвы мужчина залез на крышу Бутовского комбината и пригрозил спрыгнуть.

Скорая помощь Женщины Полиция Москва
18 февраля 2024, 07:44
МЧС спасло 82 рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС доставили на берег с оторвавшейся льдины в Охотском море на Сахалине 75 рыбаков. Несколько человек оставались на льдине, которая находится в километре от берега. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

Любителей зимней рыбалки отвозили на берег лодками. Кроме того, спасатели задействовали вертолет Ми-8. Позднее ведомство сообщило, что спасено 82 человека. В операции приняли участие 14 сотрудников МЧС, задействовали 8 единиц техники.

В ночь на воскресенье, 18 февраля, появилась информация о том, что на льдине на юге Сахалина унесло 14 человек. Уточнялось, что мужчины приехали порыбачить на выходные.

Ранее аналогичная ситуация произошла во Владивостоке, где на льдине застряла группа школьников.

Россия Рыбалка

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