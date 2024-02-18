Мотоциклист сбил семилетнего мальчика из России на острове Маврикий

ДТП произошло в четверг, 15 февраля, на трассе Котьер-де-Перейбер. Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели срочную операцию. Затем ребенка поместил в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственного дыхания.

По данным издания, ссылающегося на слова очевидца, ребенок перебегал дорогу. В этот момент его сбил 20-летний водитель Honda. Полицейские задержали мотоциклиста и доставили в участок. Медицинская экспертиза не подтвердила наличие алкоголя в крови молодого человека.

Выяснением обстоятельств аварии занялись сотрудники правоохранительных органов.

В посольстве России в Маврикии заявили, что пока не располагают информацией о травмировании ребенка.

Ранее в Таиланде погибла пятилетняя девочка из России во время катания на катере.