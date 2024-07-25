Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Балашихе

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Авария произошла микрорайоне Авиаторов. Как сообщил источник 360.ru, водитель легковушки не пропустил мотоциклиста. Последний упал на асфальт.

«Вызовите скорую!» - кричали люди на видео.

У места ДТП собралась толпа. Судя по кадрам, у байкера разбито лицо, молодой человек в шоке. Подробностей о его состоянии пока нет.

Ранее два человека пострадали в ДТП с КамАЗом и микроавтобусом Mercedes-Benz в Москве. Водитель иномарки оказался заблокирован, его состояние оценили как тяжелое.