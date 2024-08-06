Мотоциклист погиб под колесами грузовика на северо-востоке Москвы

Читайте нас в:

Несколько рейсов отклонились от расписания, поэтому в аэропорту «Кольцово» произошла давка. Один из пассажиров спровоцировал панику, и бросившаяся к выходам толпа сбила двух человек. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Проблемы с обслуживанием пассажиров случились ночью. По словам администрации хаба, авиаперевозчики отклонились от расписания, поэтому аэропорту пришлось принимать одновременно по несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.

«В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля», - рассказали представители «Кольцова».

Два человека упали и получили травмы. Пресс-служба аэропорта сообщила, что сотрудники погранслужбы навели порядок в течение нескольких минут. «Кольцово» продолжил работать в штатном режиме.

Очевидцы рассказали сайту E1 , что паника началась из-за того, что кто-то в очереди выкрикнул слово «бомба».

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что правоохранители проверят эту версию.

В конце июля срочную эвакуацию из-за предполагаемой взрывчатки объявили в аэропорту Братиславы. На время проверки отложили большинство вылетов, а пассажиров увели в отдельное помещение.