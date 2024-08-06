06 августа 2024, 08:35

Мотоциклист погиб под колесами грузовика на северо-востоке Москвы

Unsplash
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В Москве водитель грузовика при попытке перестроиться сбил мотоциклиста. Последний погиб, сообщила столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла 5 августа около 23 часов в районе дома по Широкой улице, 1. По предварительной версии, Shacman при перестраивании на другую полосу столкнулся с Suzuki. Мотоциклист 1974 года рождения получил смертельные травмы и умер до приезда скорой помощи.

В Кемеровской области пожилой велосипедист умер под колесами Mitsubishi Lancer. Мужчина ехал по обочине в попутном направлении, когда его сбила легковушка. Авария попала на камеру видеонаблюдения. Следком сообщил, что за рулем находилась сотрудница МВД. В ее крови нашли следы алкоголя и возбудили уголовное дело.

Грузовики ДТП Машины Москва
06 августа 2024, 09:20
Не пожелавший стоять в очереди пассажир спровоцировал давку в аэропорту Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Несколько рейсов отклонились от расписания, поэтому в аэропорту «Кольцово» произошла давка. Один из пассажиров спровоцировал панику, и бросившаяся к выходам толпа сбила двух человек. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Проблемы с обслуживанием пассажиров случились ночью. По словам администрации хаба, авиаперевозчики отклонились от расписания, поэтому аэропорту пришлось принимать одновременно по несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.

«В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определенного времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля», - рассказали представители «Кольцова».

Два человека упали и получили травмы. Пресс-служба аэропорта сообщила, что сотрудники погранслужбы навели порядок в течение нескольких минут. «Кольцово» продолжил работать в штатном режиме.

Очевидцы рассказали сайту E1 , что паника началась из-за того, что кто-то в очереди выкрикнул слово «бомба».

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что правоохранители проверят эту версию.

В конце июля срочную эвакуацию из-за предполагаемой взрывчатки объявили в аэропорту Братиславы. На время проверки отложили большинство вылетов, а пассажиров увели в отдельное помещение.

Авиация Екатеринбург Свердловская область
06 августа 2024, 07:47
Рабочие в Башкирии погибли при демонтаже старой трубы
РИА «Новости»
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На предприятии в Стерлитамаке от сильных ожогов погибли три человека. Газовоздушная смесь загорелась, когда рабочие демонтировали старый трубопровод, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Пожар произошел 5 августа в производственном помещении предприятия. Рабочие демонтировали старый трубопровод, и произошло возгорание газовоздушной смеси. Трое мужчин получили термические ожоги и погибли на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части третьей статьи 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лиц». В рамках расследования проведут судебные экспертизы, чтобы установить причину возгорания, и дадут оценку сотрудникам, ответственным за безопасность на предприятии.

За несколько дней до возгорания на производстве в Ишимбайском районе Башкирии произошло другое ЧП. Парапланерист упал на девушку на горе Торатау. Пострадавшую увезли в больницу.

Пожары Башкирия Заводы Следственный комитет России
05 августа 2024, 19:35
Женщину весом более 250 кг госпитализировали в Зеленограде
РИА «Новости»
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Очень крупная женщина весом более 250 килограммов в Зеленограде попала в больницу. У нее диагностировали сердечную недостаточность, сообщил источник 360.ru.

Медики поднялись в квартиру к пациентке. Но с госпитализаций возникли трудности.

Для того, чтобы транспортировать женщину, а затем поместить в машину, скорой потребовались дополнительные силы. Пока более подробной информации о состоянии пациентки нет.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам о необходимости соблюдать норму при употреблении сахара, соли и жиров. Их чрезмерное потребление может привести к развитию атеросклероза, почечной недостаточности, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и даже смерти.

Больницы Женщины
05 августа 2024, 18:38
«Я вас сейчас зарежу!» Житель Владивостока кинулся на детей с тесаком из-за мяча
Unsplash
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Житель Владивостока кинулся с тесаком на детей, игравших в мяч. Свидетельница происшествия рассказала 360.ru подробности случившегося.

Она уточнила, что мяч, вопреки появившимся в интернете сообщениям, улетел не на участок мужчины, а на дорогу.

«Просто его попросили, вот этого мужчину, подать мяч!» - заявила девушка.

На это мужчина ответил: «Вам надо - вы и спускайтесь! Я вас сейчас приду зарежу!» - и пошел домой. Мяч школьники в итоге забрали сами.

Через некоторое время мужчина выбежал обратно, держа в руке тесак, и начал угрожать, но споткнулся и упал. Ему сказали положить нож, и он послушался.

Вскоре приехала полиция, затем еще человек из органов, которого школьники не знали. Они отказались писать заявление, и мужчина ушел, заявив, что ему надо «кормить собачку и котика». Нож выбросили в помойку.

По словам собеседницы 360.ru, мужчина был сильно пьян.

Пресс-служба управления МВД по Приморскому краю уточнила, что полиция установила личность мужчины и проводит проверку, чтобы потом принять решение.

Ранее в Первоуральске нетрезвый мужчина попытался напасть с ножом на участников детского праздника.

Дети Владивосток Полиция

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