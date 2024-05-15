Мотоблок сбил семилетнюю девочку во дворе Москвы
Семилетняя девочка попала под колеса мотоблока во дворе Измайловского проезда Москвы. Как сообщил источник 360.ru, авария произошла 15 мая около 17:10.
Водитель транспортного средства сбил ребенка и скрылся. Злоумышленника разыскивают.
Девочка получила травму ноги. Подробности о состоянии пострадавшей пока неизвестны.
Ранее водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома в Москве и скрылся с места ДТП. Прокуратура взяла под контроль расследование дела.