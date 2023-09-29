«Мострансавто» опровергло информацию о сгоревшей в Люберцах маршрутке

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«Информация, опубликованная в ряде СМИ, о том, что в городском округе Люберцы <…> сгорела маршрутка, имеющая отношение к АО „Мострансавто“, не соответствует действительности», - указали в сообщении.

Перевозчик подчеркнул, что авто принадлежало сторонней пассажирской компании, не имея никакого отношения к «Мострансавто».

До этого в СМИ появилась информация о том, что на Новорязанском шоссе в Люберцах сгорела маршрутка. Позже журналисты обратили внимание на желтые полоски на корпусе автобуса, которые были характерны для Мострансавто.

Ранее в Челябинской области произошло смертельное ДТП, во время которого одна из машин сгорела дотла. Жертвами аварии оказались пять человек.