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По данным издания, в минувший понедельник женщина с травмой головы пришла в рентген-кабинет городской больницы в Свиблове. У нее заподозрили перелом черепа, поэтому необходимо было сделать снимок. Во время процедуры пациентка повздорила с 27-летний врачом. Она кричала на медика, а потом начала его бить.

При этом удары оказались настолько сильными, что рентгенологу самому понадобилась медицинская помощь. В результате у обоих диагностировали ушибы мягких тканей головы. Пострадавший обратился в полицию.

Ранее сотрудники полиции задержали 60-летнего жителя Подмосковья по подозрению в поножовщине. Предположительно, он ударил ножом в живот незнакомого мужчину.