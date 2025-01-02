02 января 2025, 19:20

Москвичку нашли мертвой в квартире перед Новым годом

РИА «Новости»
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Семья из Рязанской области приехала в Москву на Новый год и обнаружила свою тетю мертвой. Об этом сообщили в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Родственники не смогли связаться с 55-летней женщиной, которая жила в одной из квартир в многоэтажке на Чусовской улице. Она не открывала дверь и не отвечала на звонки. Семья решила обратиться за помощью к спасателям.

Специалисты установили трехколенную лестницу и поднялись к балконным окнам, чтобы провести разведку. Через стекло они увидели хозяйку квартиры без движения в кровати. Когда спасатели попали в комнату через балкон, выяснилось, что женщина умерла.

Ранее на съемной квартире в Москве обнаружили тело жительницы Луганска. Женщина приехала в столицу на заработки и перестала выходить на связь с дочерью.

Спасатели Женщины Новый год Москва Квартиры
02 января 2025, 18:51
У попавшего в ДТП автобуса с россиянами в Таиланде отказали тормоза
Global Look Press
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Перевозивший российских туристов автобус попал в аварию на контрольно-пропускном пункте на въезде в Паттайю из-за отказа тормозов. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщило издание Daily News.

Представители ведомства уточнили, что это основная версия причины аварии. Если она подтвердится, то вину возложат на водителя, который не проверил работу системы перед выездом.

Журналисты ознакомились с записями камер наблюдения, из которых следует, что автобус ехал на большой скорости и перестроился с третьей полосы на вторую, где наехал на резиновый конус, установленный для ограничения движения.

Водитель не справился с управлением, транспортное средство протаранило внедорожник Toyota Fortuner, после чего врезалось в бетонное ограждение.

В аварии пострадали 33 человека, из которых шесть получили серьезные травмы, 27 отделались небольшими царапинами. Всех пассажиров из автобуса срочно эвакуировали, потому что произошел разлив топлива и появился риск взрыва. Тяжелораненых забрали в больницы прибывшие на место бригады скорой помощи.

Одна из находившихся на месте туристок в комментарии 360.ru заявила, что автобусный тур организовала компания ANEX TOUR. Она подчеркнула, что в аварии никто не погиб.

Туризм ДТП Россия Таиланд Автобусы Полиция
02 января 2025, 17:17
Непогода оставила без света 212 населенных пунктов в Новгородской области
РИА «Новости»
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Последствия снегопада и метели устраняют энергетики в Новгородской области. Непогода оставила без света жителей 212 населенных пунктов в 15 муниципалитетах. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ и ТЭК.

«На 14:00 зафиксировано отключение электроснабжения в 212 населенных пунктах, в которых проживают 4,5 тысячи человек. На восстановлении электроснабжения работают 43 бригады, 140 человек», - сообщили в ведомстве.

Обрывы ЛЭП произошли из-за налипания мокрого снега на провода. Большинство аварий случилось в Демянском, Крестецком и Маревском районах области.

В столичном регионе после Рождества ожидаются сильные холода , рассказал синоптик Александр Шувалов. Небольшие морозы ждут москвичей 2 и 3 января, но уже 4-го числа наступит оттепель. С 5 января холода усилятся, к Рождеству столбик термометра опустится до -10 градусов, а 8 и 9 января установятся 20-градусные морозы.

ЖКХ Снегопад
02 января 2025, 15:00
Подростки в масках устроили серию нападений в Петербурге в новогоднюю ночь
РИА «Новости»
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Серию нападений на жителей Выборгского района Санкт-Петербурга провели два вооруженных перцовыми баллончиками и сигнальными пистолетами подростка в новогоднюю ночь. Свои лица молодые люди трусливо прикрыли масками, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Канал опубликовал одно из нападений, снятое на камеру домофона. На видео двое молодых людей в масках подбежали к мужчине и распылили ему в лицо газовый баллончик. Пострадавший пытался уклониться от едкой струи и закрыл лицо руками.

По данным канала, нападения произошли во дворах улицы Жени Егоровой и Суздальского проспекта. Подростки бродили по району с 03:00 до 09:00 вторника, 1 января.

От хулиганов пострадали два человека. Один получил химические ожоги лица и шеи, у второго врачи обнаружили ушибы и ссадины на руках. Жертвы нападения рассказали, что подростки подходили с просьбой дать им сигарету, но, не дождавшись ответа, доставали свое оружие. При этом нападения молодые люди снимали на камеру.

Полиция завела уголовное дело о хулиганстве и начала поиск нападавших на прохожих подростков.

Пьяный житель Североуральска напал в новогоднюю ночь на прибывшую по вызову женщину-фельдшера. В ходе конфликта он схватил чемоданчик с лекарствами и разбил его о голову медика. Полицейские задержали дебошира.

Санкт-Петербург Уголовное дело Полиция Новый год
02 января 2025, 14:35
Один человек погиб в аварии на трассе в Подмосковье
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Днем 2 января в Московской области произошла авария, погиб один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

В районе поселка Птицефабрика на Дмитровском шоссе, по предварительным данным, столкнулись грузовик и «Газель». Под колеса легковой машины также попал мужчина.

Обстоятельства ДТП неизвестны, информация уточняется.

Ранее один человек пострадал в ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной в Москве.

Грузовики ДТП

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