Москвичке в капюшон упала мертвая ворона

ЧП произошло в районе 10:00 во дворе одного из домов на улице Скрябина. Жительница столицы выгуливала собаку, когда услышала хлопок. Спустя секунду в ее капюшон упало что-то тяжелое. Чуть позже оказалось, что это была обычная серо-черная ворона.

По данным канала, женщина услышала еще несколько выстрелов, после чего на площадку упало еще четыре птицы.

Местная жительница вызвала полицию, сообщив, что в пернатых стрелял кто-то из дома напротив.

Трупы птиц направили на экспертизу, полицейские приступили к поиску стрелявшего.