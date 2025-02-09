09 февраля 2025, 12:52

Москвичка запылесосила змею у себя в квартире

Unsplash
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Змея заползла в квартиру на улице Академика Волгина, дом № 9, корпус 2, на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«В ванной была змея, заявительница запылесосила», - заявил он.

По данным источника, агрессивное пресмыкающееся угрожает людям.

Подобные случаи в Москве - уже не редкость. На этой неделе в квартиру к москвичу на Гродненской улице пробралась красно-черная змея. Мужчина объяснил, что пресмыкающееся спряталось под роутером и не проявляло агрессии.

В конце января змея проникла в ванную жительницы Балашихи. Женщина собиралась почистить зубы и наткнулась на рептилию. Неожиданным гостем оказался маисовый полоз.

Змеи Квартиры
09 февраля 2025, 12:49
В московском пансионате «Березовая роща» начался пожар
РИА «Новости»
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Пожар начался после взрыва в пансионате «Березовая роща» на 9-й Северной линии в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

«После взрыва был огненный столб, продолжалось три секунды», - сообщил источник.

Открытое горение видно издалека. Подробности происшествия выясняются. Официальных данных пока не поступало. Информации о пострадавших нет.

Ранее в квартире новостройки на Михалковской улице в Москве произошел взрыв. Повреждения получили окна и перекрытия. Из окон второго этажа было видно пламя, а с третьего по 28-й этажи было задымление. По предварительным данным, в здании не было людей.

Взрывы
09 февраля 2025, 11:36
Почти 30 человек пропали после оползня на юго-западе Китая
Global Look Press
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После оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань не удалось выйти на связь с 28 людьми. Об этом сообщило CCTV..

Оползень сошел 8 февраля в деревне Цзиньпин прямо на жилые дома, в результате два человека пострадали, еще один погиб. ЧП произошло примерно в 11:00 (6:00 по московскому времени). Оползень накрыл 10 домов.

«Один человек погиб, с 28 потеряна связь, два человека получили ранения (одно легкое, одно тяжелое, жизни обоих ничего не угрожает)», - отметил телеканал.

После оползня штаб по предупреждению и борьбе с геологическими стихийными бедствиями сообщил, что пропали более 30 человек. На месте ЧП продолжают вести поисково-спасательные работы.

Ранее подобное стихийное бедствие случилось в Индонезии - на острове Ява погибли как минимум 16 человек, еще девять пропали без вести. Причиной оползня стал выход местной реки из берегов после дождей.

После оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань не удалось выйти на связь с 28 людьми. Об этом сообщило CCTV.

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Природа Китай
09 февраля 2025, 11:27
Троих мужчин задержали за покушение на полицейского в Дербенте — СК
Global Look Press
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Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в Дербенте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, 9 февраля 2025 года трое местных жителей, нарушая общественный порядок возле одного из заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции. Они повалили его на землю и стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела.

Один из подозреваемых схватил табельное оружие правоохранителя и минимум восемь раз выстрелил из него. Полицейский получил тяжелое ранение. Врачи оперируют пострадавшего.

Подозреваемые скрылись с места преступления.

«Подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», - уточнили в СК.

Ранее мужчина застрелил полицейского при задержании в Ярославле. В полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов на улице Труфанова находится мужчина с ножом. Нарушитель заперся в своей квартире и отказывался открыть дверь на просьбы полицейских. Когда они попытались войти, мужчина начал стрелять. Одна из пуль попала в капитана полиции.

Уголовное дело Дагестан Россия Оружие Полиция
09 февраля 2025, 10:19
Из-за севшего на мель судна в Сахалинской области ввели режим повышенной готовности
Telegram
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Из-за севшего на мель у сахалинского побережья китайского грузового корабля в Невельском районе ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко. В своем Telegram-канале.

Он отметил, что водолазы пока не могут приблизиться к судну из-за шторма. По его словам, разлива топлива не произошло, угрозы жизни и здоровью экипажа нет.

«Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям», - подчеркнул глава региона.

В эфире Россия 24 Лимаренко рассказал о ситуации. Судно стояло на погрузке угля, но начался шторм. Капитан планировал выйти открытое море, но не справился с управлением, и корабль выбросило на мель.

«С экипажем все благополучно, никакой помощи не нужно: вода, пища, тепло - все есть.

Ранее в Сети появилась информация, что на борту грузового судна находится примерно 1000 тонн угля. Экстренные службы подготовили два буксира, чтобы помочь морякам.

Корабли Сахалин

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