Москвичка запылесосила змею у себя в квартире

После оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань не удалось выйти на связь с 28 людьми. Об этом сообщило CCTV..

Оползень сошел 8 февраля в деревне Цзиньпин прямо на жилые дома, в результате два человека пострадали, еще один погиб. ЧП произошло примерно в 11:00 (6:00 по московскому времени). Оползень накрыл 10 домов.

«Один человек погиб, с 28 потеряна связь, два человека получили ранения (одно легкое, одно тяжелое, жизни обоих ничего не угрожает)», - отметил телеканал.

После оползня штаб по предупреждению и борьбе с геологическими стихийными бедствиями сообщил, что пропали более 30 человек. На месте ЧП продолжают вести поисково-спасательные работы.

Ранее подобное стихийное бедствие случилось в Индонезии - на острове Ява погибли как минимум 16 человек, еще девять пропали без вести. Причиной оползня стал выход местной реки из берегов после дождей.

После оползня в юго-западной китайской провинции Сычуань не удалось выйти на связь с 28 людьми. Об этом сообщило CCTV.

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