Москвичка запылесосила змею у себя в квартире
Змея заползла в квартиру на улице Академика Волгина, дом № 9, корпус 2, на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
«В ванной была змея, заявительница запылесосила», - заявил он.
По данным источника, агрессивное пресмыкающееся угрожает людям.
Подобные случаи в Москве - уже не редкость. На этой неделе в квартиру к москвичу на Гродненской улице пробралась красно-черная змея. Мужчина объяснил, что пресмыкающееся спряталось под роутером и не проявляло агрессии.
В конце января змея проникла в ванную жительницы Балашихи. Женщина собиралась почистить зубы и наткнулась на рептилию. Неожиданным гостем оказался маисовый полоз.