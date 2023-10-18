Москвичка вызвала полицейских для устрашения дочери и нарвалась на проверку
Жительница Москвы вызвала полицейских под ложным предлогом о домогательствах к ее несовершеннолетней дочери. Таким образом женщина хотела отучить подростка от курения электронных сигарет. Историю о воспитании детей рассказал Telegram-канал Baza.
Москвичка написала заявление в полицию, где соврала, что к ее 15-летней дочери в подъезде приставал какой-то парень. Правоохранительные органы по приезде установили, что историю о домогательствах женщина выдумала, полицию вызвала в воспитательных целях - хотела напугать дочь и заставить ее бросить курение электронных сигарет. Сама мать не смогла убедить девочку отказаться от вредной привычки.
Как сообщил канал Baza, женщину ждет проверка за ложный вызов полиции. Результат воспитательной акции остался неизвестным.
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