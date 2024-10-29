29 октября 2024, 12:05

Москвичка выпила 20 шотов в баре и впала в кому

Unsplash
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Москвичка тяжело пострадала после бурного отдыха в одном из столичном баров. По данным Mash, молодая девушка на спор выпила 20 шотов и в итоге попала в реанимацию.

Москвичка тяжело пострадала после бурного отдыха в одном из столичном баров. По данным Mash , молодая девушка на спор выпила 20 шотов и в итоге попала в реанимацию.

По словам источника Telegram-канала, пострадавшая выпила два десятка рюмок с водкой, ромом, виски, текилой, абсентом и самбукой.

Бармен причем девушку даже не стал останавливать, а, наоборот, поощрял происходящее и снимал все на видео. В итоге, выпив все шоты, москвичка лишилась чувств.

На место вызвали скорую. Врачи больше часа пытались ее откачать на месте, но безрезультатно. Теперь медики борются за жизнь тусовщицы в больнице.

Источник Mash отметил, что после случившегося бар ввел лимит на количество алкоголя одному посетителю.

Алкоголь Москва
29 октября 2024, 13:53
«Упоили вусмерть». Нарколог — о москвичке, впавшей в кому после 20 шотов в баре
Unsplash
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Молодая москвичка впала в кому после попойки в одном из столичных баров. Девушка выпила литр шотов, что равно 400 миллилитрам чистого спирта. Как сообщил в интервью 360.ru нарколог Василий Шуров, такая доза смертельна для человека, который раньше не пил в больших количествах.

Он объяснил, что единственное, что можно сделать, когда человек сильно напивается, - положить его на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.

«Вы ничего не сделаете. Там бармен подливал, толпа подбадривала, дурочку просто упоили. Вусмерть», - подчеркнул он.

Нарколог призвал не подливать алкоголь людям, когда они становятся «нестабильными».

«Потому что после первых доз алкоголя критика падает, и человек действительно за компанию, на спор может выпить целое ведро. Многие этим пользуются, потом женщин насилуют или еще что-то с ними происходит», - добавил эксперт.

Первая и главная рекомендация от Шурова всем желающим повеселиться - не «заниматься таким скотством».

Как стало известно, пострадавшая выпила два десятка рюмок с водкой, ромом, виски, текилой, абсентом и самбукой и лишилась чувств. На место вызвали скорую, врачи больше часа пытались откачать девушку, но безрезультатно.

Алкоголь Женщины
29 октября 2024, 12:09
Тело Кристины Рэй нашли в сочинском коллекторе спустя месяц поисков
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В Сочи нашли мертвой пропавшую месяц назад 35-летнюю Кристину Кожевникову, более известную под псевдонимом Кристина Рэй, сообщил Telegram-канал «Краснодар и край». Модель была известна даже за рубежом как обладательница самых больших губ.

«Тело Кристины Рэй нашли в коллекторе в Сочи. Ее искали месяц», - написали авторы материала.

Девушка перестала выходить на связь с друзьями и близкими 28 сентября.

В возрасте 22 лет она попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых объемных губ. Девушка неоднократно увеличивала их с помощью инъекций, но впоследствии отказалась от этой процедуры.

Сочи
29 октября 2024, 09:35
Женщина пыталась сжечь мэрию и три машины ДПС в Мегионе
РИА «Новости»
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В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа женщина пыталась поджечь здание мэрии и три автомобиля ДПС. В качестве оправдания злоумышленница заявила, что действовала по распоряжению мошенников, сообщил Telegram-канал Baza.

Сначала женщина приблизилась к зданию администрации и бросила в окна несколько емкостей с воспламеняющейся жидкостью. В одном из помещений вспыхнул пожар, но его удалось оперативно ликвидировать.

«Затем поджигательница пошла к местному отделению полиции - там она пыталась поджечь три патрульные машины (загорелась только одна)», - уточнил источник канала.

Во время задержания жительница сообщила, что действовала по наводке злоумышленников. Как именно «обманули» женщину, пока неизвестно.

Ранее рязанский подросток пытался поджечь три локомотива. Следователи быстро вычислили 16-летнего юношу. он признался, что за совершение преступления неизвестные в Сети обещали ему денежное вознаграждение.

Задержания Пожары Машины Полиция
29 октября 2024, 08:42
«Крики под окнами были до полуночи». Очевидец — о перестрелке у ЖК в Красногорске
РИА «Новости»
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На месте перестрелки у ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске работали сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Не владею точной информацией, поэтому говорить не буду, но да, была и полиция, и ОМОН (судя по людям в масках), и вроде даже Росгвардия», - отметил он.

Источник добавил, что не слышал звуков стрельбы.

«Крики и вся эта история под окнами были где-то до 00:00, дальше тишина», - сказал собеседник 360.ru.

Полицейские доставили участников конфликта в территориальный отдел УМВД Красногорска. У одного из задержанных нашли аэрозольный пистолет, из которого он выстрелил в воздух, сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

«Сообщений в полицию из медучреждений о доставлении к ним пострадавших на данный момент не поступало», - добавили правоохранители.

О перестрелке у ЖК «Изумрудные холмы» стало известно ночью 29 октября. Очевидцы услышали не менее пяти выстрелов.

Красногорск Стрельба Росгвардия Полиция

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