Москвичка во время уборки нашла за диваном змею

Читайте нас в:

Предварительно специалисты сделали заключение о том, что найденная змея была маисовым полозом. Эти змеи не ядовиты и не опасны для людей.

В ведомстве добавили, что из-за неприхотливости полозов часто выбирают в качестве «первой змеи», и рептилии нередко сбегают от неопытных владельцев.

«В дальнейшем рептилия может найти дом в одном из зоопарков страны», - рассказали в департаменте.

Москвичам напомнили, что при обнаружении экзотических животных можно обращаться на горячую линию единой справочной службы правительства столицы.

Ранее желтая тридцатисантиметровая змея напугала жителей квартиры в районе Хорошево-Мневники.