Москвичка во время уборки нашла за диваном змею
Москвичка нашла за диваном змею во время уборки. Обнаруженную рептилию передали в Центр реабилитации диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Предварительно специалисты сделали заключение о том, что найденная змея была маисовым полозом. Эти змеи не ядовиты и не опасны для людей.
В ведомстве добавили, что из-за неприхотливости полозов часто выбирают в качестве «первой змеи», и рептилии нередко сбегают от неопытных владельцев.
«В дальнейшем рептилия может найти дом в одном из зоопарков страны», - рассказали в департаменте.
Москвичам напомнили, что при обнаружении экзотических животных можно обращаться на горячую линию единой справочной службы правительства столицы.
Ранее желтая тридцатисантиметровая змея напугала жителей квартиры в районе Хорошево-Мневники.