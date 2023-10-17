Москвичка вернула старые и ношеные ботинки в Wildberries вместо новых за 8 тысяч рублей

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Кадры с места событий оказались в распоряжении «360». На них видно, как к покупательнице подходят полицейские, которых вызвали сотрудники ПВЗ. По словам владельца пункта Андрея, женщину уже ни в первый раз подозревают в краже вещей. Сначала ее не удалось заметить, но теперь получилось поймать с поличным.

«Ранее эта клиентка к нам приходила и уже сделала однажды подмену. Дальше мы вычислили, кто это, по камерам. Посмотрели, дождались пока придут еще заказы, заранее сфотографировали, что лежит в ее заказе, дождались, пока она придет снова. Она пришла сегодня, предположительно, с сыном», - рассказал Андрей в беседе с «360».

Владелец отметил, что женщина дополнительно заказала крупногабаритный товар - печку. Это для отвлечения внимания сотрудников ПВЗ. Оказавшись в пункте выдачи, подозреваемая сделала отмену покупки. Однако внутри возвращенной коробки лежали не новые ботинки, а какие-то «вообще ношеные, которые из дома принесла».

«И она оборачивается, а сзади уже сотрудники полиции стоят <…> произвели досмотр ее личных вещей, нашли подмененную обувь, которую она забрала у нас и вместо нее положила свои ношеные. Сейчас она задержана <…> заводится дело по мошенничеству», - объяснил Андрей.

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что маркетплейс запустит функцию, которая поможет покупателям защититься от случайных заказов. Она будет включать в себя дополнительное подтверждение покупки перед оплатой.