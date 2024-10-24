Москвичка споткнулась возле магазина и отсудила 300 тысяч рублей

По данным канала, москвичка совершила покупку в одном из магазинов «Евроспар» и вышла на улицу. В этот момент она споткнулась о колесоотбойник для тележек супермаркета.

Жительница столицы упала и уже не смогла встать самостоятельно, ей понадобилась помощь прохожих. Пострадавшая обратилась в поликлинику, врачи диагностировали у нее «закрытый перелом плечевой кости».

Также женщине назначили операцию по вживлению пластины, но не стали проводить из-за ранее перенесенных хирургических вмешательств. На суде она уверяла, что из-за травмы плеча ее рука может отказать.

Судебная коллегия приняла решение о взыскании с магазина 500 тысяч рублей, 300 из которых моральная компенсация.

В Омске женщина отсудила моральный ущерб с родителей девочки, которая сбила ее на самокате. Сумма компенсации составила 520 тысяч рублей.