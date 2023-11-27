Москвичка приняла звук упавшего с крыши снега за взрыв

По его информации, хлопок, похожий на взрыв услышала жительница дома. Она позвонила на «112» и сообщила о ЧП в доме. При этом женщина добавила, что взрывной волной в одной из квартир выбило окно.

На место происшествия прибыли службы спасения, но следов взрыва они не обнаружили. Причиной паники стал снег, который с грохотом рухнул на козырек. В результате произошедшего никто не пострадал.

На Москву обрушился снегопад. За минувшую ночь в столице выпало рекордное количество осадков впервые за 45 лет.

Коммунальные службы начали чистить крыши от снега и наледи, дома огородили специальной лентой.