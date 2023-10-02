Москвичка пожаловалась полицейским на фанатов фурри, заподозрив их в пропаганде ЛГБТ

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По данным издания, в минувшее воскресенье днем в парке Лефортово пожилая местная жительница увидела молодежь в подозрительных костюмах. Подростки сидели на лавочках и что-то выкрикивали.

Обеспокоенная пенсионерка набрала номер полицейских и сообщила, что компания молодых людей сильно шумит. Также женщина заподозрила их в пропаганде ЛГБТ.

Прибывшие на место правоохранители проверили молодых людей в плюшевых костюмах в возрасте от 16 до 22 лет и не нашли ничего запрещенного. При этом полицейские все же попросили всех разойтись.

Ране сообщалось, что с сентября Роскомнадзор начал блокировать сайты, которые в течение суток после получения от ведомства уведомления не удалят ЛГБТ-контент. По установленным критериям, материал заблокируют при наличии искаженной информации о традиционных и нетрадиционных сексуальных отношениях и оправдании отказа от традиционных отношений.