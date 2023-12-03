Москвичка облила дверь соседки керосином и пригрозила поджечь ее квартиру
Москвичка облила дверь соседской квартиры керосином и заявила, что подожжет ее. Об этом сообщил источник «360».
Помощь потребовалась женщине в Коммунарке, проживающей в 18-этажном доме на Бачуринской улице. На место случившегося прибыли сотрудники полиции.
«Дверь заявительницы облили неизвестной жидкостью, предположительно, керосином», - сообщил источник.
Ранее в Москве задержали мужчину, который планировал подорвать цистерну на железнодорожной станции. Неустановленный заказчик пообещал заплатить 40-летнему россиянину деньги за теракт.
До этого силовики задержали подозреваемых в совершении диверсии на Московской железной дороге. Предположительно, они подожгли вагон поезда и релейный шкаф.