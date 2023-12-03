Москвичка облила дверь соседки керосином и пригрозила поджечь ее квартиру

Девочки из Дагестана, избившие 13-летнюю школьницу, отрицают, что драка связана с популярным сериалом. Подростки заявили, что никогда не видели его, а сверстницу избили из личной неприязни. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«Распространяемая информация, что мотивами действий девушек стал просмотр популярного нашумевшего сериала, недостоверна. Со слов доставленных в отдел полиции и опрошенных подростков: о сериале им ничего не известно, его они никогда не видели, а свои действия они объясняют личной неприязнью, называя его бытовым конфликтом», - рассказали в ведомстве.

Накануне в Сети распространилось видео избиения школьницы. Две девушки повалили третью на землю и били ее руками и ногами. Полиция Махачкалы установила, что это местные жительницы, у которых давний конфликт с третьей девушкой. Это избиение не первое, отметили в полиции. Нападавших доставили в отдел для разбирательства и поставили их на учет в ПДН.