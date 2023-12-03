03 декабря 2023, 21:49

Москвичка облила дверь соседки керосином и пригрозила поджечь ее квартиру

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Москвичка облила дверь соседской квартиры керосином и заявила, что подожжет ее. Об этом сообщил источник «360».

Помощь потребовалась женщине в Коммунарке, проживающей в 18-этажном доме на Бачуринской улице. На место случившегося прибыли сотрудники полиции.

«Дверь заявительницы облили неизвестной жидкостью, предположительно, керосином», - сообщил источник.

Ранее в Москве задержали мужчину, который планировал подорвать цистерну на железнодорожной станции. Неустановленный заказчик пообещал заплатить 40-летнему россиянину деньги за теракт.

До этого силовики задержали подозреваемых в совершении диверсии на Московской железной дороге. Предположительно, они подожгли вагон поезда и релейный шкаф.

Пожары Полиция Москва 2023
03 декабря 2023, 22:15
«Личная неприязнь». Драка школьниц в Махачкале оказалась не связана с сериалом
Читайте нас в: Google Новости
Девочки из Дагестана, избившие 13-летнюю школьницу, отрицают, что драка связана с популярным сериалом. Подростки заявили, что никогда не видели его, а сверстницу избили из личной неприязни. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«Распространяемая информация, что мотивами действий девушек стал просмотр популярного нашумевшего сериала, недостоверна. Со слов доставленных в отдел полиции и опрошенных подростков: о сериале им ничего не известно, его они никогда не видели, а свои действия они объясняют личной неприязнью, называя его бытовым конфликтом», - рассказали в ведомстве.

Накануне в Сети распространилось видео избиения школьницы. Две девушки повалили третью на землю и били ее руками и ногами. Полиция Махачкалы установила, что это местные жительницы, у которых давний конфликт с третьей девушкой. Это избиение не первое, отметили в полиции. Нападавших доставили в отдел для разбирательства и поставили их на учет в ПДН.

Драки Дагестан Дети МВД РФ
03 декабря 2023, 19:39
Двое спасенных из горевшей квартиры в Москве детей погибли
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Двух спасенных из горевшей квартиры в центре Москвы детей передали бригаде скорой. Медики попытались их реанимировать, но тщетно — девочка и мальчик скончались, сообщил источник «360».

Пожары Дети Москва 2023
03 декабря 2023, 19:13
Ребенок пострадал в ДТП с семью автомобилями на юге Москвы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Южном округе Москвы в районе Орехово-Борисово Северное на Каширском шоссе столкнулись шесть легковых автомобилей и фура. В результате аварии пострадал ребенок, сообщил источник «360».

По его данным, массовая авария произошла в воскресенье днем. О состоянии пострадавшего несовершеннолетнего пока ничего не известно. На место прибыли представители экстренных служб.

Все причины и обстоятельства ДТП установят автоинспекторы. Другие подробности уточняются.

Утром легковушка на МКАД влетела в ограждение и перевернулась. О пострадавших информации не поступало.

Непогода 3 декабря привела к многочисленным ДТП в Подмосковье. На 51-м километре трассы М9 «Балтия» не справился с управлением водитель Datsun и врезался в Audi. В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения.

Дети ДТП Москва 2023
03 декабря 2023, 18:57
Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на московской стройке
Читайте нас в: Google Новости
В Северо-Западном округе Москвы на стройплощадке погиб 21-летний рабочий. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным ведомства, 3 декабря на стройке на Волоколамском шоссе во время разгрузочных работ на голову рабочего упал кусок железной конструкции. От полученных травм он скончался до приезда скорой.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и собрали материалы для выяснения всех обстоятельств случившегося. Устанавливаются должностные лица, которые допустили нарушение правил охраны труда. Сотрудники СК назначили необходимые судебные экспертизы.

На днях в Москве мужчину придавило шкафом управления подстанцией, когда тот разгружал фуру. Несчастный случай произошел в районе Перово на 1-й Владимирской улице.

Строительство Москва 2023

Новости по теме