Москвичка нашла тикающее чучело в виде птицы на балконе после ссоры с мигрантами

Происшествие случилось на северо-востоке Москвы в районе Лианозово. Женщина рассказала, что поссорилась с соседями неславянской внешности. Теперь они угрожают ей убийством.

Кроме того, на своем балконе москвичка обнаружила чучело птицы. По ее мнению, оно записывает разговоры. При этом никаких проводов рядом с ним нет, но слышны звуки тиканья. Еще женщина пожаловалась на головокружение. На место отправились полицейские.

Несколько дней назад житель Москвы нашел предмет, похожий на гранату. Это произошло в районе Марьина Роща, возле кирпичной пятиэтажки. В итоге на место прибыли сотрудники полиции и оцепили территорию. Правоохранители выяснили, что подозрительный предмет оказался муляжом.