Москвичка нашла пистолет в каршеринговом авто

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Автомобиль марки Mercedes находился на парковке на Татарской улице, 5, в Москве. Оружие женщина нашла 22 октября в 18:47. О произошедшем она сообщила в полицию.

Правоохранители выяснят, откуда пистолет появился в машине. Специалисты проведут проверку.

Ранее москвичка случайно нашла в мусорке пистолет. Она увидела в баке оружие, которое напоминало американскую модель кольта.

Представители ФСБ вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии пресекли деятельность 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 регионах страны. Всего удалось выявить 84 подпольных мастерских.