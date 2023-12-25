Москвичка напугала сотрудников магазина будильником в форме динамита

По его данным, на днях сотрудники одного из ТЦ открыли коробку, в которую посетители обычно складывают сломанные электроприборы. Они заметили в ней подозрительное устройство, напоминающее динамит. Персонал не стал рисковать и вызвал правоохранителей с кинологами. Прибывшие на место специалисты вместе со служебной собакой осмотрели предмет и выяснили, что это простой будильник.

Сотрудники полиции разыскали владелицу часов и опросили. Женщина пояснила, что подозрительный будильник принадлежал ее племяннице, он сломался, поэтому она и решила сдать его в утиль.

Женщина также рассказала журналистам, что полицейские хотели повесить на нее все убытки магазина, так как из-за проверки взрывотехников его пришлось на время закрыть.

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