Москвичка напугала соседей, выйдя покурить на карниз 13 этажа

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По словам соседей, девушка стояла опершись на окно не менее 40 минут. Они вызвали спасателей, которые затащили женщину внутрь квартиры. При этом она активно сопротивлялась.

«Она убегает от МЧСовцев», - прокомментировал очевидец происшествия.

После спасения вместо благодарности девушка проявила агрессию. Выйдя на улицу, она напала на спасателей с палкой и попыталась избить. Серьезного ущерба она причинить не смогла.

О причинах поведения экстремалки ничего не известно.

«Она часто рискует», - отметили соседи женщины.

В другом московском ЖК неравнодушные жильцы вызвали пожарных , заметив дым в окне одной из квартир. Возгорание удалось потушить до приезда хозяек домой.