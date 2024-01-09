09 января 2024, 16:07

Москвичка лишилась двух квартир, офиса и попала в психушку после посещения тренингов

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Многодетная мать из Москвы потеряла две квартиры, офис и угодила в психиатрическую больницу. Эти беды обрушились на нее шесть лет назад после посещения тренингов, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в 2014 году женщине пришлось прервать беременность. На этом фоне у нее развилась депрессия. Москвичка перестала обращать внимание на семью и неоднократно пыталась свести счеты с жизнью. После этого ее подруга порекомендовала обратиться в Московский тренинговый центр, который посещала сама.

Послушав приятельницу, она сходила на несколько занятий. После этого женщина не осознавала, что делает и не заметила, как ее недвижимость перешла в собственность руководителей тренингов. Позже москвичка узнала, что ее подруга, которая посоветовала тренинги, покончила собой.

Придя на какое-то время в себя, женщина попыталась выйти из секты. В ответ на это аферисты начали угрожать оружием, пока их подопечная не оформит на них имущество. Завладев недвижимостью, злоумышленники исчезли.

В конечном итоге женщину положили в психиатрическую клинику, где она проходит лечение уже шесть лет. Все это время родители и трое ее малолетних детей вынуждены жить в однокомнатной съемной квартире. Родственники обращались в полицию, но никаких результатов это не дало.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники лишили 83-летнюю пенсионерку квартиры. Они заявили, что для сохранности имущества петербурженке нужно связаться с риелторами и продать через них жилье.

Мошенничество Москва
09 января 2024, 16:59
Двух молодых людей избили и ограбили в центре Москвы
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Сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что вечером рядом с домом на улице Шаболовка злоумышленники избили 21-летнего жителя столицы и отобрали у него телефон и рюкзак, а затем скрылись. Одного из налетчиков нашли в хостеле на Ленинском проспекте, его подельника задержали в арендованной квартире на площади Тверской Заставы.

Правоохранители также выяснили, что за три часа до преступления на той же улице задержанные ограбили 20-летнего приезжего. Они прижали молодого человека к забору, избили и забрали у него 36 тысяч рублей и смартфон.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела о разбое и грабеже. На время следствия их отправили в изолятор.

Накануне неизвестные обстреляли машину на Шипиловской улице в Москве. После этого они похитили из авто сумки, в которых, предположительно, лежали деньги, и скрылись.

Ограбления Кражи Москва
09 января 2024, 15:50
Туриста из Германии ограбили в Москве после ссоры с возлюбленной
РИА «Новости»
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В канун Нового года гражданин Германии приехал из Нюрнберга в Москву, чтобы сделать предложение своей девушке, а после поссорился с ней, ушел в запой и и его обокрал собутыльник. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, гражданин Германии с русскими корнями в канун Нового года сделал предложение своей возлюбленной и услышал от нее заветное «да». Однако спустя некоторое время пара поссорилась, и мужчина ушел из дома.

Он поселился в отеле СНТ «Верхнее Акатово» в поселении Московский, где познакомился с другим постояльцем. Тот предложил мужчине лечить душевную боль по-русски - уйти в запой. Несколько дней новые друзья выпивали.

Придя в себя 7 января, иностранец недосчитался чемодана с вещами и ноутбука. Общая сумма ущерба составила 71 тысячу рублей. Пострадавший обратился в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать его нового приятеля на автовокзале «Саларьево», с которого тот пытался бежать с награбленным имуществом.

Еще одна абсурдная ситуация произошла на новогодних праздниках с жителем Подмосковья. Он хотел похвастаться новым пистолетом и случайно застрелил гостя.

Новый год Москва
09 января 2024, 15:38
Умер создатель московского Детско-юношеского спортклуба «Искатель» Сокол Слободник
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В Москве в возрасте 85 лет умер заслуженный тренер России Сокол Слободник. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, сиделка нашла заслуженного тренера без признаков жизни в его квартире. Предположительно, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Сокол Слободник создал Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Искатель» в Москве. Там он работал тренером. Воспитанникам клуба удалось внесли значимый вклад в медальный лист Федерации спортивного ориентирования России (ФСОР).

Слободник также являлся почетным членом этой федерации. Свое 85-летие он отпраздновал 30 сентября.

Москва
09 января 2024, 15:34
«Громкий хлопок, пахнет порохом». Орловцы — о падении беспилотников на объект ТЭК
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Две жительницы Орла сообщили «360», что слышали грохот при падении беспилотников в городе. Одна из собеседниц уточнила, что в воздухе запахло порохом.

«Мы живем за [многофункциональным комплексом] „Гринн“, в сторону [деревни] Гать. <…> В 14:35 был сильный хлопок. На улице пахнет порохом», - рассказала местная жительница.

Другая горожанка добавила, что раздались «громкие грохоты».

«Слышно в [селе] Лаврове», - уточнила она.

СМИ написали, что дрон-камикадзе влетел в резервуар на нефтебазе в Орле. Губернатор Андрей Клычков рассказал, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Возник пожар, но его удалось быстро потушить. На месте работают представители экстренных служб.

Официальных сведений о пострадавших не поступало - глава региона написал лишь, что на месте происшествия «оказывается необходимая помощь». По данным Telegram-канала «112» , два человека получили порезы от разбитого стекла.

Беспилотники

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