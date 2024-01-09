Москвичка лишилась двух квартир, офиса и попала в психушку после посещения тренингов

По данным издания, в 2014 году женщине пришлось прервать беременность. На этом фоне у нее развилась депрессия. Москвичка перестала обращать внимание на семью и неоднократно пыталась свести счеты с жизнью. После этого ее подруга порекомендовала обратиться в Московский тренинговый центр, который посещала сама.

Послушав приятельницу, она сходила на несколько занятий. После этого женщина не осознавала, что делает и не заметила, как ее недвижимость перешла в собственность руководителей тренингов. Позже москвичка узнала, что ее подруга, которая посоветовала тренинги, покончила собой.

Придя на какое-то время в себя, женщина попыталась выйти из секты. В ответ на это аферисты начали угрожать оружием, пока их подопечная не оформит на них имущество. Завладев недвижимостью, злоумышленники исчезли.

В конечном итоге женщину положили в психиатрическую клинику, где она проходит лечение уже шесть лет. Все это время родители и трое ее малолетних детей вынуждены жить в однокомнатной съемной квартире. Родственники обращались в полицию, но никаких результатов это не дало.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники лишили 83-летнюю пенсионерку квартиры. Они заявили, что для сохранности имущества петербурженке нужно связаться с риелторами и продать через них жилье.