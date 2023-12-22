Москвичка едва не лишилась пальца после маникюра в салоне

По информации издания, процедуру женщина сделала в декабре в одном из заведений франшизы. Мастер травмировал мизинец во время маникюра. После этого у клиентки возник риск потерять палец и ей пришлось согласиться на удаление ногтя, чтобы избежать развития инфекции и гангрены.

Девушка обратилась к юристу, чтобы урегулировать конфликт без обращения в суд. По словам адвоката, решение проблемы генеральный управляющий сети доверил своему помощнику. Тот предложил пострадавшей в качестве компенсации сертификат на услуги салона на 15 тысяч рублей.

Осенью москвичка лишилась ногтей, сделав шеллак в салоне красоты. Некачественный состав расщепил ей ногтевую пластину. Медики диагностировали у 28-летней девушки химический ожог.