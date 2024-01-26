Москвичка бросила дочь на МКАД, высадив из машины после ссоры

По словам главного специалиста дежурной смены ЦОДД Екатерины Алексеевой, о брошенном ребенке сначала сообщили неравнодушные люди. На место сразу же выехали сотрудники ДПС и забрали школьницу с магистрали. Ее привезли в безопасное место, а потом передали полицейским.

Алексеева добавила, что девочка ехала в автомобиле с мамой. В какой-то момент они поругались и женщина выгнала дочь из машины, оставив на обочине. Ребенок так и остался стоять у дороги, так как идти было некуда - вокруг только лес и МКАД.

Омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова отметила, что комиссия по делам несовершеннолетних должна поставить семью на учет, так как оправданий такому родительскому поведению нет.

Ранее мать задушила свою девятимесячную дочь подушкой , потому что та не хотела спать. Женщина торопилась на вечеринку, капризы дочери ее раздражали.