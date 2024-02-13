13 февраля 2024, 03:50

Москвичи заметили огненное зарево над НПЗ на юго-востоке Москвы

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Жители районов Капотня, Марьино и Братеево на юго-востоке Москвы заметили огневое зарево в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, огонь взвился над факелом нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, на НПЗ планово сжигают топливо.

Очевидцы также сообщили о пожарных машинах и скорой помощи, которые спешили к месту происшествия, но в МЧС информацию о пожаре на востоке Москвы не подтвердили.

В пятницу, 9 февраля, пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Пожарным удалось потушить огонь за два часа. По данным Shot, причиной пожара стал украинский беспилотник, атаковавший НПЗ.

До этого пожар возник на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгограде из-за падения сбитого БПЛА.

Пожары Заводы Москва
13 февраля 2024, 03:14
Помощник машиниста избил подростков в электричке в Подмосковье
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Конфликт произошел в одной из подмосковных электричек. Помощник машиниста набросился на группу подростков, которых принял за зацеперов. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным канала, мужчина преследовал зацеперов, которые сорвали стоп-кран и разбили стекло. Хулиганам удалось скрыться, но помощник машиниста набросился на группу подростков, которые ехали в том же вагоне. Он кричал и матерился, заставлял подростков вставать на колени и бил их. Досталось не только мальчикам, но и девочкам. В нападении участвовал еще один мужчина, но его личность не установлена.

На Курском вокзале полицейские задержали подростков и вызвали их родители. Тогда пострадавшие показали видео нападения. Правоохранительные органы изучают обстоятельства инцидента.

В сентябре прошлого года мужчина напал на контролера , который проверял оплату проезда в электричке Екатеринбург - Нижний Тагил.

Драки Дети Видео Мужчины Екатеринбург
13 февраля 2024, 01:52
Избила казаном и искусала грудь. Конфликт в коммунальной квартире привел к драке между соседками
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Юная жительница коммуналки в Санкт-Петербурге напала на свою соседку, ударила ее раскаленным казаном и укусила за грудь. Об этом сообщило издание «78.ru».

Конфликт произошел в коммуналке на Боровой улице. Пару месяцев назад в одной из комнат поселилась 20-летняя девушка. Она начала конфликтовать с соседкой: обвиняла ее в воровстве и завышении коммунальных платежей.

В один из дней девушка ворвалась на кухню и напала на соседку: ударила ее по голове раскаленным казаном и укусила за грудь. Пострадавшей пришлось обратиться к врачам. Соседи женщин рассказали, что нападавшая уже месяц угрожала своей жертве.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала двух подозреваемых в поджоге коммуналки. По данным МВД, мужчины подожгли автомобильные покрышки у квартиры на Лиговском проспекте. Подозреваемые признались, что сделали это за вознаграждение в 60 тысяч рублей. В результате пожара коммунальная квартира полностью выгорела. Один из жильцов погиб, еще пятеро пострадали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Драки Санкт-Петербург Врачи Полиция
13 февраля 2024, 01:21
Девушка на Porsche устроила жесткое ДТП в Петербурге
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Три автомобиля столкнулись на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Свидетелем ДТП стал депутат Госдумы РФ Михаил Романов, который поделился подробностями аварии с РЕН ТВ. По словам политика, мимо него на большой скорости пролетели два автомобиля, Porsche ехала в шахматном порядке. Через некоторое время произошло столкновение с малолитражкой.

«Виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но детали предстоит установить следователям», - отметил он.

Выйдя из машины девушка выкрикивала, что она врач и спешит к пациенту, резюмировал депутат.

Ранее автомобиль Mercedes на большой скорости сбил пешехода и врезался в Suzuki в Петербурге. Женщину отправили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, за рулем Porsche Macan сидела 23-летняя девушка, которая не справилась с управлением. В итоге иномарка протаранила малолитражку и ее отбросило на встречную полосу, где она влетела в другую машину.

В массовой аварии пострадала пассажирка малолитражки. Медики оказали ей помощь на месте. Сотрудники полиции проверяют виновницу аварии на опьянение.

Санкт-Петербург ДТП Машины
13 февраля 2024, 00:02
Пьяный водитель устроил массовую аварию на мосту в Екатеринбурге
Телеканал «360»
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Движение транспорта на Блюхеровском мосту Екатеринбурга остановилось из-за массовой аварии, спровоцированной нетрезвым водителем BMW 7. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание E1.Ru.

По словам собеседников журналистов, водитель иномарки на скорости заехал на мост и сразу влетел в попутный Jeep Grand Cherokee. От удара внедорожник выкинуло на встречную полосу, где с ним столкнулись легковушки Kia Rio и Toyota Mark.

Одного препятствия в виде внедорожника водителю BMW оказалось мало и он врезался в еще одну попутно едущую машину той же марки. В результате происшествия травмы получила 45-летняя женщина из Kia Rio.

Прибывшие на место автоинспекторы проверили лихача на алкогольное опьянение. Тест показал, что за руль водитель BMW 7 сел после распития крупной дозы спиртного.

В беседе с журналистами инспекторы заявили, что за пьяное вождение привлекут к административной ответственности. Наказанием может стать лишение прав на два года и штраф в 30 тысяч рублей.

Движение транспорта по Блюхеровскому мосту временно ограничили на время работы инспекторов, которые разбираются в обстоятельствах аварии. Также на место прибыли бригады скорой помощи и МЧС.

В понедельник, 12 февраля, пьяный водитель без прав за рулем Toyota Mark выехал на встречную полосу трассы Южно-Сахалинск - Оха и врезался в едущую навстречу Toyota Chaser. В результате аварии погибли три пассажира в обоих транспортных средствах. Водителя и семилетнего ребенка пострадавшей иномарки доставили в больницу с травмами.

ДТП Екатеринбург

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