Москвичи заметили огненное зарево над НПЗ на юго-востоке Москвы

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По информации канала, огонь взвился над факелом нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, на НПЗ планово сжигают топливо.

Очевидцы также сообщили о пожарных машинах и скорой помощи, которые спешили к месту происшествия, но в МЧС информацию о пожаре на востоке Москвы не подтвердили.

В пятницу, 9 февраля, пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Пожарным удалось потушить огонь за два часа. По данным Shot, причиной пожара стал украинский беспилотник, атаковавший НПЗ.

До этого пожар возник на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгограде из-за падения сбитого БПЛА.