Москвичи вызвали спасателей из-за мужчины, который вылез из окна

Вызов поступил с улицы Удальцова (район Проспект Вернадского) 1 июня около 16:40. Отмечалось, что мужчина находится на уровне девятого-десятого этажа, стоит на козырьке и держится. На место прибыли представители экстренных служб, также туда оперативно вызвали психологов. Мужчина не хотел идти на контакт.

Полтора часа спустя психологи продолжили общаться с ним, а мужчина все еще стоял на козырьке.

В феврале в Москве 45-летняя женщина выпала из окна 17-го этажа многоэтажки на Псковской улице. Травмы оказались несовместимы с жизнью. О случившемся сообщил племянник погибшей. Очевидцами происшествия стали дети 14 и восьми лет.