12 ноября 2023, 20:48

Москвичи помогли задержать агрессивного безбилетника в метрополитене

РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело против уроженца Средней Азии, который применил насилие в отношении сотрудника Московского метрополитена. Задержать нарушителя помогли прохожие. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По информации ведомства, в пятницу, 10 ноября, в столичном метро сотрудник подземки попытался остановить безбилетного пассажира, но тот в ответ применил насилие. В итоге безбилетника задержали прохожие.

«Следователями ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», - уточнили в СК.

В конце октября безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Жулебино» в Москве. Молодой человек не хотел оплачивать проезд и попытался «пристроиться» за другим пассажиром. Но проскочить не удалось - стеклянные створки уже закрывались. В результате против него возбудили уголовное дело о вандализме.

Мигранты Метро Полиция Следственный комитет России
12 ноября 2023, 21:27
Уголовное дело завели после суицида двух подростков в Томске
РИА «Новости»
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Прокуратура Томской области начала проверку после суицида двух учащихся одного из техникумов Томска. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Информации об этом появилась на сайте областной прокуратуры.

По информации ведомства, в пятницу, 10 ноября, 15-летнее девушка и 16-летний юноша совершили парное самоубийство. Последние минуты своей жизни подростки сняли на камеру телефона.

На место происшествия выезжали прокурор Томска Дмитрий Патлаев и исполняющий обязанности прокурора Советского района города Александр Давыденко. Прокуратура взяла ход расследования дела под контроль.

В октябре трех молодых людей признали виновными в доведении до самоубийства 19-летнего студента в Екатеринбурге. Юноша и две девушки долгое время унижали и мучили свою жертву: угрожали, прижигали руки сигаретами, устроили в его квартире поджог. Мучители заставили молодого человека оформить на себя микрокредиты. После этого студент совершил самоубийство на их глазах. Обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от девяти до 11 с половиной лет.

Уголовное дело Прокуратура РФ Следственный комитет России
12 ноября 2023, 20:10
Капитана разбившегося на Чукотке Ан-2 успешно прооперировали
РИА «Новости»
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Капитана самолета Ан-2, потерпевшего крушение на Чукотке, успешно прооперировали, сообщил в Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. По оценке врачей, состояние пациента стабильно, его жизни ничто не угрожает.

Вместе с тем мужчине предстоит длительный период реабилитации и восстановления, уточнил Кузнецов.

Второй пилот, по его словам, также находится под наблюдением врачей окружной больницы. Он в удовлетворительном состоянии. Третий пострадавший в результате ЧП получил ушибы мягких тканей и от эвакуации в больницу отказался, добавил губернатор.

ЧП с Ан-2 произошло 10 ноября. Самолет вылетел в 10:40 по маршруту Певек - прииск Полярный, но позже не вышел на связь. Оказалось, что воздушное судно потерпело крушение. Около полуночи всех пострадавших обнаружили и доставили в артели.

Капитана и второго пилота госпитализировали 11 ноября.

Кузнецов подчеркнул, что благодаря слаженным действиям медиков и участников поисковой группы удалось избежать трагедии.

Причины аварии установят контролирующие органы, заключил он.

Авиация Больницы
12 ноября 2023, 19:45
Массовое ДТП произошло на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Четыре легковых автомобиля столкнулись в Измайлове на Северо-Восточной хорде. Есть пострадавшие. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, после проверки медики обнаружили двух получивших травмы. О состоянии их здоровья пока нет точной информации.

Подробности произошедшего уточняются. На месте ДТП работают специальные службы.

Ранее три легковые машины столкнулись в центре Москвы. В результате аварии пострадали двое детей. Их экстренно госпитализировали.

ДТП Москва 2023
12 ноября 2023, 19:26
Дочь чемпиона мира по боксу обнаружили мертвой под окнами многоэтажки в Москве
РИА «Новости»
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Несовершеннолетнюю дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда нашли мертвой под окнами дома на улице Авиаконструктора Сухого в Москве, сообщил Shot. По данным Telegram-канала, в этой многоэтажке живет семья спортсмена, квартира находится на 13-м этаже.

Источник канала уточнил, что ЧП произошло в минувшую субботу, 11 ноября. По его информации, в тот вечер спортсмен с супругой и трое их детей - 13-летняя дочь и два сына - были дома.

По предварительной информации, в семье случился небольшой конфликт, после которого девочка ушла в свою комнату. Когда к ней заглянул мать и отец - в помещении никого не было.

Тело подростка нашли под окнами с многочисленными травмами, добавил собеседник Shot.

По факту случившегося идет проверка. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что семья Дрозда не состояла на учете.

Дети Москва 2023

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