Москвичи обнаружили старый дом на колесах с пятью запертыми собаками

Местные жители рассказали, что запертыми оказались пять собак. Животные лают и пытаются привлечь к себе внимание прохожих. Сколько времени они провели в доме на колесах, неизвестно.

Ранее сотрудники Мособлпожспаса и представители МВД вызволили спаниеля из запертой квартиры в Люберцах. Питомец несколько дней находился в одиночестве и жалобно скулил. Собаку отправили в ветеринарный центр на обследование и поместили в приют.

Позже полиция разыскала владельца спаниеля.

Хозяин питомца в беседе с «360» признался, что содержание собаки стало ему не по карману, что он потратил на лечение животного порядка полмиллиона рублей. Мужчина также утверждает, что лег в наркологическую клинику и оставил собаку на пару дней, но обеспечил едой и водой.