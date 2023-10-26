Москвичей предупредили о снеге и ветре 27 октября

«В ночные и утренние часы 27 октября местами в Москве ожидается снег, метель, гололедица. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду», - сообщили в ведомстве.

Спасатели порекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте, соблюдать осторожность за рулем и при нахождении на улице.

Ранее сообщалось о том, что ночь 26 октября в Москве стала самой холодной с начала осени. Предыдущий минимум зафиксировали ночью 11 октября, когда похолодало до -2 градусов. В Подмосковье же температура опускалась еще ниже.

Однако в ближайшие дни погода в столичном регионе значительно улучшится. В город придет волна атлантического тепла.