Москвичей предупредили о снеге и ветре 27 октября
Сотрудники МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий в Москве. По данным синоптиков Росгидромета, в столицу придут снег, местами метель, сильный ветер и образуется гололед. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
«В ночные и утренние часы 27 октября местами в Москве ожидается снег, метель, гололедица. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду», - сообщили в ведомстве.
Спасатели порекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте, соблюдать осторожность за рулем и при нахождении на улице.
Ранее сообщалось о том, что ночь 26 октября в Москве стала самой холодной с начала осени. Предыдущий минимум зафиксировали ночью 11 октября, когда похолодало до -2 градусов. В Подмосковье же температура опускалась еще ниже.
Однако в ближайшие дни погода в столичном регионе значительно улучшится. В город придет волна атлантического тепла.