Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме под видом сохранения сбережений

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По данным ведомства, женщине в мессенджере пришло сообщение якобы от ее начальника. Он написал, что с ней свяжется «куратор». Затем пострадавшей написал незнакомец, представившись представителем банка и для убедительности отправил фотографию своего служебного удостоверения, банковских документов.

Кроме того, с женщиной связался «лжеследователь» и заявил, чтобы она никому не рассказывала об этом и удалила из переписки номера счетов, которые ей до этого присылал якобы сотрудник банка. Москвичка поверила и перечислила мошенникам 2,4 миллиона рублей, считая, что спасает свои сбережения в страховой ячейке.

Представители прокуратуры напомнили жителям столицы о необходимости проверять полученные в СМС якобы от работодателя сведения. Также нужно самостоятельно перезванивать в свой банк и уточнять информацию о счете.

В ведомстве также предупредили, что мошенники устанавливают на фото профиля логотипы банков, а также присылают снимки фальшивых документов. Злоумышленники указывают жертве номера «безопасных счетов», «спецсчетов» либо присылают курьера, чтобы тот забрал деньги и зачислил их якобы на такие счета. При этом потерпевшим обещают, что все средства вернут.

Ранее пенсионерка из Москвы продала свою квартиру на Новом Арбате и передала преступникам 25 миллионов рублей.