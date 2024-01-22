Москвича заподозрили в домогательствах к 11-летней девочке

В ведомстве уточнили, что 20 января этого года житель столицы на автобусной остановке на 1-й Владимирской улице познакомился с 11-летней девочкой. Он убедил ребенка пойти за помещение магазина, где совершил насильственные действия сексуального характера. После этого он завел школьницу в подъезд жилого дома и продолжил приставать к ней, снимая все на камеру смартфона.

Позже девочка рассказала о случившемся родителям, а те обратились в полицию. Правоохранителям удалось быстро найти и задержать подозреваемого. На допросе он во всем признался и раскаялся.

Следователи продолжают собирать доказательства, а также проверяют мужчину на аналогичные преступления в Москве.

Ранее судимым за педофилию захотели запретить посещение школ и детских площадок. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.