Москвича привлекли к ответственности за дрифт на «Жигулях»

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«В его отношении завели административные материалы по статье 12.6, по части 1 статьи 12.15, а также по статье 12.20 КоАП России», - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекторы напомнили, что они выявляют нарушения не только на дорогах, но и с помощью мониторинга социальных сетей. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов призвали водителей регулярно соблюдать ПДД.

Ранее стало известно, что почти 200 аварий за неделю произошло на дорогах Москвы. Самыми распространенными типами аварий стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

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