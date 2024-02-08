08 февраля 2024, 18:13

Москвича оштрафовали за выцветшую наклейку с флагом России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пожилой москвич, работающий экспедитором, едва не лишился фургона после того, как на него пожаловались из-за выцветшей наклейки с российским флагом. В поблекшем триколоре усмотрели эмблему террористической организации, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, на 57-летнего мужчину поступила жалоба от кого-то из прохожих, увидевших его Volkswagen Crafter на Новом Арбате. Позвонивший решил, что на задней двери фургона под номерами наклеена эмблема запрещенного в России террористического легиона «Свобода России»*.

На парковку приехала полиция. Хозяин фургона постарался убедить правоохранителей в том, что на его машине - всего лишь выцветший российский флаг. Однако на него составили акт об административном правонарушении и оштрафовали на тысячу рублей, а также потребовали свести наклейку. По статье о демонстрации экстремистской символики мужчина мог лишиться фургона и оказаться за решеткой на 15 суток.

Ранее решение о штрафе за бело-сине-белый флаг вынесли в Зеленограде. Жительница столицы заплатила 4,5 тысячи рублей.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Штрафы Машины Экстремизм Полиция
08 февраля 2024, 18:26
«Ты служил или нет?». Стали известны детали драки мужчин со школьниками в Тюмени
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Двое мужчин в Тюмени избили школьника, который носил шапку с кадетской звездой. Мать подростка Мария в беседе с «360» рассказала, при каких обстоятельствах нападавшие набросились на подростков.

Женщина объяснила, что ее сын вечером пошел к однокласснице в соседний дом. По дороге он встретил друга, с которым также учится в одном классе. Трое школьников общались в подъезде, но к ним начали приставать двое мужчин из-за шапки. Один из них забрал у подростка головной убор и отказался его возвращать.

«В окно постучались мужчины. Одноклассник открыл дверь подъезда на улицу, а мужчина начал докапываться до этой шапки: „Ты служил? Не служил? Теперь эта шапка будет моя. Хочешь вернуть? Давай 500 рублей“», - сообщила мать школьника.

К мужчине подошел один из подростков и забрал шапку, после чего его стали избивать.

«Завязалась у них драка, они начали кулаками махать. Один мужчина, получается, на моего ребенка накинулся, а второй - на другого мальчика», - указала мать пострадавшего.

Школьника отпустили только после того, как избили и заставили извиниться перед нападавшими. По словам матери подростка, никто не стал вмешиваться в драку, хотя очевидцы были.

«Там возле подъезда пивной магазин. Девочка туда побежала, позвала на помощь. То есть драку останавливать никто не стал, несколько человек стояли рядом и наблюдали. А детям никто даже не помог», - рассказала женщина.

Она также заявила, что нападавшим было 30-35 лет, одного из них уже судили ранее.

«Как сообщили органы, один из них был судим. Его не поймали, но ориентировки в отделении полиции на него есть», - добавила жительница Тюмени.

Ранее группа людей без причин набросилась на двух подростков в Москве. Школьников избили около торгового центра на Щелковском шоссе. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Драки Тюмень Дети Школьники
08 февраля 2024, 16:48
Водитель сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП
Читайте нас в: Google Новости
В Южном округе Москвы водитель сбил подростка и скрылся с места аварии. Его объявили в розыск, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Братеевская водитель машины наехал на 15-летнего мальчика и уехал в неизвестном направлении.

В результате ДТП подросток получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Прокуратура проконтролирует, чтобы полицейские нашли водителя и привлекли его к ответственности.

За неделю с 29 января по 4 февраля ГИБДД зафиксировала на дорогах в Москве 98 аварий. В них пострадали 107 человек, в том числе шестеро детей. Четыре участника ДТП погибли.

ДТП Москва
08 февраля 2024, 16:23
«Лежит в крови среди деревьев». В Ленобласти в жилом квартале погибла беременная лосиха
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Беременная лосиха забежала во двор жилого дома в Новом Девяткине в Ленинградской области. Позже местные жители нашли раненое животное неподалеку от этого района. Очевидцы в беседе с «360» рассказали, что произошло с диким животным.

По словам жительницы района, лосиха умерла, несмотря на попытки местных жителей ее спасти. Она отметила, что животное некоторое время бегало во дворе дома, а затем зашло в лесополосу. Лосиху нашли местные жители, когда та уже была ранена и истекала кровью.

«Лось уже умер. Я не знаю, забрали его оттуда или нет. Рядом с лосем были люди, он [умер] у них на глазах. Пока живой был, с нашего дома жильцы охраняли его, чтобы собаки не разодрали», - объяснила женщина.

Она сообщила, что лосиху заметили еще вечером 7 февраля. Неравнодушные люди звонили в специальные службы, но на вызов никто не приехал. Она добавила, что лосиха была беременной.

«Никто не приехал, а потом люди пошли с собаками гулять и увидели его в таком состоянии, он уже лежал. Беременная лосиха молодая», - указала очевидица.

Другая жительница района отметила, что дикое животное заметила воспитательница детского сада. По словам очевидицы, люди обращались в МЧС, в администрацию и ветеринарные клиники, но никто не согласился помочь дикому зверю.

«Мне дочь прислала видео, что лось бегает прямо возле их дома, носится по двору, вполне себе здоровое животное. Следом присылает, что уже лежит в крови среди деревьев», - пояснила женщина.

Ранее на территорию детского сада в Череповце забежала рысь. Периметр оцепили, малыши остались в здании за закрытыми дверями. К детскому саду прибыли охотники, которые усыпили дикую кошку и отвезли ее в лес.

Ленинградская область Видео Животные
08 февраля 2024, 16:15
Двое подростков избили сверстника в Королеве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Двое подростков из Королева избили сверстника. Как сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области, по факту потасовки организовали проверку.

По данным ведомства, драка произошла 5 февраля на территории образовательного учреждения. Между тремя подростками произошел конфликт. В результате чего двое из них накинулись на 16-летнего парня.

Следователи установят все обстоятельства потасовки, проведут опросы и назначат судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как сообщило РИАМО со ссылкой на источник в медицинских кругах, 5 февраля в больницу угодил ученик девятого класса после того, как его избила толпа молодых людей. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и множественные гематомы. Предварительно, в районе лесополосы рядом с образовательным учреждением его избили двое парней, а наблюдали за происходящим еще около 17 человек в возрасте от 17 до 20 лет.

Под Тюменью двое мужчин напали на двух подростков. Причиной драки стала звезда на кадетской шапке , которую перепутали с армейской.

Драки Мытищи Королев Следственный комитет России

Новости по теме