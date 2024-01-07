07 января 2024, 03:26

Москвича ограбили на парковке на 1,5 млн рублей

РИА «Новости»
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Два злоумышленника украли у жителя Москвы полтора миллиона рублей на подземном паркинге рядом с домом. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Судя по кадрам, мужчину подкараулили, когда он подошел к своему автомобилю. После этого злоумышленники 35 и 36 лет ему стали угрожать расправой.

«Пока один из фигурантов удерживал потерпевшего, второй осмотрел салон автомобиля, где из сумки похитил деньги и мобильный телефон „Верту“», -отметили в ведомстве.

Потом подозреваемые специально прокололи колесо машины ножом. Правоохранители задержали злоумышленников по горячим следам. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение обвиняемых к уголовной ответственности.

Ранее жертвой грабителей в Москве стал главный дирижер Театра Наций Армен Погосян. Из его машины вытащили имущество более чем на 100 тысяч рублей.

Преступления Кражи Москва
07 января 2024, 04:12
Житель Екатеринбурга ограбил магазин, угрожая продавцам игрушечным пистолетом
РИА «Новости»
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Уральские полицейские задержали мужчину, ограбившего магазин с использованием игрушечного пистолета. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД Екатеринбурга.

Налетчик ограбил магазин на улице Советской в Пионерском районе, используя пистолет. Мужчина передернул затвор, крикнул, что это ограбление, затем схватил бутылку водки и скрылся. Продавцы не сразу осознали, что происходит, но через некоторое время вызвали полицию.

«Опера третьего отдела полиции нашли ковбоя быстро, но он оказался быстрее и уже успел употребить свою добычу. Отстреливаться он не стал, потому что пистолет у него оказался игрушечным», - отметили в ведомстве.

Полицейские предоставили злоумышленнику возможность протрезветь в камере. Выяснилось, что задержанный ранее был пять раз судим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее охранники в Новосибирске задержали мужчину, который украл 100 шоколадных яиц.

Ущерб магазину оценили в 30 тысяч рублей. Кражи мужчина совершал для последующей перепродажи и приобретения на вырученные деньги наркотиков.

Ограбления Преступления Мужчины Екатеринбург
07 января 2024, 02:46
Иномарка снесла трамвайную остановку в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Легковой автомобиль влетел в трамвайную остановку на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По данным отдела по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. Движение трамваев оперативно восстановили.

Смертельное ДТП устроил пьяный водитель в Южно-Сахалинске 4 января. Владелец легкового автомобиля снес остановку с людьми. В результате аварии два человека скончались на месте, еще двух госпитализировали с травмами.

Аналогичная авария произошла ранее в Красном селе. Черный внедорожник Great Wall Deer протаранил автобусную остановку, где стояли люди. При ДТП пострадала 19-летняя девушка.

ДТП Екатеринбург Машины
07 января 2024, 02:04
Фура ушла под лед на реке в Башкирии
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В рождественскую ночь фура провалилась под лед на реке Белая около города Бирск в Башкортостане. На месте находятся 15 спасателей, сообщило МЧС по региону в Telegram-канале.

Автомобиль ушел под лед полностью. Длина участка через реку - 520 метров, а толщина льда достигает 30 сантиметров. Спасатели оценили грузоподъемность в три тонны. Информации о пострадавших пока нет.

В первый день нового года на Волге провалились сразу два автомобиля. Одна машина утонула около города Маркс, но люди спаслись, выбравшись на крышу авто. Другой автомобиль ушел под лет недалеко от поселка Ровное.

В Волгоградской области полицейский спас провалившегося под лед подростка. Мужчина сломал тонкий лед на реке и помог школьнику выбраться.

Подмосковные спасатели напомнили рыбакам о правилах нахождения на льду. В первую очередь, нужно широко раскинуть руки и скинуть все тяжелые вещи.

Спасатели Дети Школьники Мужчины Машины Новый год
07 января 2024, 01:17
Мужчина выпал из окна в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Мужчина выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Екатеринбурге. Об этом сообщил портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на очевидцев.

По информации журналистов, 42-летний мужчина держался за подоконник, когда из окна выглядывала девушка. Через несколько секунд он сорвался вниз.

По данным издания Ura.ru , мужчина упал и получил травмы по собственной неосторожности. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

В декабре 18-летняя жительница Уфы выпала из окна во время первого свидания. Девушка познакомилась с 23-летним молодым человеком в интернете, и они решили арендовать квартиру для встречи. На свидании молодые люди распивали алкоголь. Девушка сидела на подоконнике, но в какой-то момент не удержалась и упала с девятого этажа. Прибывшим на место медикам не удалось спасти пострадавшую.

Скорая помощь МВД РФ Мужчины Екатеринбург Полиция

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