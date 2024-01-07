Москвича ограбили на парковке на 1,5 млн рублей

Судя по кадрам, мужчину подкараулили, когда он подошел к своему автомобилю. После этого злоумышленники 35 и 36 лет ему стали угрожать расправой.

«Пока один из фигурантов удерживал потерпевшего, второй осмотрел салон автомобиля, где из сумки похитил деньги и мобильный телефон „Верту“», -отметили в ведомстве.

Потом подозреваемые специально прокололи колесо машины ножом. Правоохранители задержали злоумышленников по горячим следам. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение обвиняемых к уголовной ответственности.

Ранее жертвой грабителей в Москве стал главный дирижер Театра Наций Армен Погосян. Из его машины вытащили имущество более чем на 100 тысяч рублей.