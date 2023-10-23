Москвича объявили в розыск после драки на Кутузовском проспекте

Суд в Москве оставил без изменений приговор основателю Group-IB Сачкову

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор основателю компании Group-IB Илье Сачкову по делу о госизмене. Об этом сообщило АГН «Москва».

Приговор основателю Group-IB вынес Мосгорсуд в конце июля 2023 года. Он получил 14 лет в колонии строгого режима. Кроме того, от него потребовали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

«Суд постановил приговор оставить без изменения», - подчеркнули в пресс-службе на текущем заседании.

Сачкова арестовали 28 сентября 2021 года по подозрению в совершении госизмены. Предприниматель отказался признавать свою вину. По ходатайству ФСБ его отправили в СИЗО до 27 ноября. Помимо этого, подробности судебного процесса содержат гриф «совершенно секретно».

В ночь на 28 сентября 2021 года появилась информация, что в офисе компании Group-IB на улице Шарикоподшипниковская провели обыск. В организации сообщили о проведении оперативных мероприятий, но указали, что компания работает в штатном режиме.

Мать основателя Group-IB Людмила Сачкова до этого обращалась лично к президенту России Владимиру Путину, направив ему письмо с просьбой о честном разбирательстве по делу ее сына.

Ранее приморца обвинили в сборе данных о военных объектах России для Украины.