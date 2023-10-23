Москвича объявили в розыск после драки на Кутузовском проспекте

23 октября 2023, 17:58
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Москве, на Кутузовском проспекте, подрались двое мужчин. Одного госпитализировали, второй скрылся с места происшествия. Его объявили в розыск, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По данным правоохранительных органов, между двумя незнакомцами произошел словесный конфликт, перешедший в драку. Одного из оппонентов, 39-летнего мужчину, госпитализировали с многочисленными травмами, второй - скрылся с места с происшествия. Его объявили в розыск.

Полиция проверит все обстоятельства произошедшего и задержит злоумышленника.

Ранее мужчина избил оппонента у кафе в центре Москвы , отправив его в нокаут. Драчуну грозит уголовная ответственность.

Драки МВД РФ Москва 2023
Суд в Москве оставил без изменений приговор основателю Group-IB Сачкову
23 октября 2023, 18:29
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор основателю компании Group-IB Илье Сачкову по делу о госизмене. Об этом сообщило АГН «Москва».

Приговор основателю Group-IB вынес Мосгорсуд в конце июля 2023 года. Он получил 14 лет в колонии строгого режима. Кроме того, от него потребовали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

«Суд постановил приговор оставить без изменения», - подчеркнули в пресс-службе на текущем заседании.

Сачкова арестовали 28 сентября 2021 года по подозрению в совершении госизмены. Предприниматель отказался признавать свою вину. По ходатайству ФСБ его отправили в СИЗО до 27 ноября. Помимо этого, подробности судебного процесса содержат гриф «совершенно секретно».

В ночь на 28 сентября 2021 года появилась информация, что в офисе компании Group-IB на улице Шарикоподшипниковская провели обыск. В организации сообщили о проведении оперативных мероприятий, но указали, что компания работает в штатном режиме.

Мать основателя Group-IB Людмила Сачкова до этого обращалась лично к президенту России Владимиру Путину, направив ему письмо с просьбой о честном разбирательстве по делу ее сына.

Ранее приморца обвинили в сборе данных о военных объектах России для Украины.

Уголовное дело Преступления Арест основателя Group-IB Ильи Сачкова Москва 2023
Московские полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака мужчину
23 октября 2023, 16:51
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
За кражу рюкзака с территории высшего учебного заведения в центре Москвы 37-летнего мужчину привлекут к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, подозреваемый заметил в Большом Николопесковском переулке портфель, который лежал без присмотра и хозяина на лавочке. Фигурант посчитал, что внутри может быть что-то ценное, поэтому забрал его и скрылся с места происшествия.

В подземном переходе злоумышленник осмотрел содержимое рюкзака. Оказалось, что в нем были лишь личные вещи и одежда владельца. Тогда мужчина отдал часть украденного прохожему, а остальным распорядился по собственному усмотрению.

«Через некоторое время подозреваемый был задержан на Кутузовском проспекте. В настоящее время он заключен под стражу. Ведется следствие», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что подозреваемого в хищении криптовалюты арестовали в Москве.

МВД РФ Кражи Полиция Москва 2023
Задержанного за попытку отравления летчиков российских летчиков арестовали
23 октября 2023, 15:56
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Доставившего выпускникам Армавирского военного авиационного училища вероятно отравленные торт и алкоголь курьера арестовали в Ставрополе на 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, задержанным оказался 32-летний уроженец Мелитополя. В руки правоохранителей он попал в аэропорту Ставрополя, когда пытался улететь в Москву.

Накануне авторы Telegram-канала Fighterbomber сообщили о попытке отравления российских летчиков , которые отмечали 20-летие годовщины окончания учебы в Армавирском военном авиационном училище. Ядовитые торт и алкоголь им доставил неизвестный курьер, который не стал раскрывать имя заказчика.

Пилоты заблаговременно отказались от неизвестного угощения, а личность привезшего опасный подарок вычислили по камерам наблюдения.

Авторы Baza со ссылкой на участников встречи подчеркнули, что торт и алкоголь доставили еще до прихода гостей. При этом причастность курьера к попытке отравления пока не подтвердилась. Но оперативники уже начали искать организаторов неудавшейся диверсии.

Военные Россия
Уголовная ответственность грозит москвичу, отправившего оппонента в нокаут у кафе
23 октября 2023, 15:56
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рано утром около кафе на улице Маросейка в Москве 22-летний мужчина отправил своего оппонента в нокаут. Драчуну грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, оба мужчины находились в баре, потом они вышли на улицу, и один ударил другого в лицо. Оппонент рухнул на асфальт. Пострадавшего госпитализировали.

Дело находится на контроле Басманной межрайонной прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов проверят все обстоятельства и причины произошедшего. Зачинщику драки грозит срок за причинение обидчику тяжкого вреда здоровью.

Ранее московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Драки Прокуратура РФ Москва 2023

Новости по теме