Москвича объявили в розыск после драки на Кутузовском проспекте
В Москве, на Кутузовском проспекте, подрались двое мужчин. Одного госпитализировали, второй скрылся с места происшествия. Его объявили в розыск, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
По данным правоохранительных органов, между двумя незнакомцами произошел словесный конфликт, перешедший в драку. Одного из оппонентов, 39-летнего мужчину, госпитализировали с многочисленными травмами, второй - скрылся с места с происшествия. Его объявили в розыск.
Полиция проверит все обстоятельства произошедшего и задержит злоумышленника.
Ранее мужчина избил оппонента у кафе в центре Москвы , отправив его в нокаут. Драчуну грозит уголовная ответственность.