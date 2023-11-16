Москвича арестовали за предложение руки и сердца на станции метро

Собеседник издания рассказал, что романтик поставил раскладные стол и стулья на станции метро «ВДНХ». На стол мужчина поместил безалкогольные напитки и пригласил возлюбленную, чтобы предложить ей выйти за него замуж.

«При этом все действия снимались на телефон, видео же в дальнейшем было опубликовано в Интернете», - сказано в материале.

В итоге на юношу составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство». По словам собеседника, мужчина признал вину, после чего Останкинский суд арестовал его на пять суток.

Ранее в Химках арестовали мужчину , который оскорбил продавца в торговом центре. По словам работницы ТЦ, покупатель вел себя неадекватно. В итоге его отправили под административный арест на 15 суток.