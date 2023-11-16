16 ноября 2023, 00:24

Москвича арестовали за предложение руки и сердца на станции метро

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Жителя Москвы арестовали после предложения руки и сердца девушке в метро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что романтик поставил раскладные стол и стулья на станции метро «ВДНХ». На стол мужчина поместил безалкогольные напитки и пригласил возлюбленную, чтобы предложить ей выйти за него замуж.

«При этом все действия снимались на телефон, видео же в дальнейшем было опубликовано в Интернете», - сказано в материале.

В итоге на юношу составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство». По словам собеседника, мужчина признал вину, после чего Останкинский суд арестовал его на пять суток.

Ранее в Химках арестовали мужчину , который оскорбил продавца в торговом центре. По словам работницы ТЦ, покупатель вел себя неадекватно. В итоге его отправили под административный арест на 15 суток.

Отношения Метро Москва 2023
16 ноября 2023, 00:30
Голую женщину с пеной у рта поймали возле самарской гимназии
unsplash.com
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Жители Самары сообщили в полицию и скорую помощь о странной голой женщине в районе гимназии «Альтернатива». Она бегала и ломилась в машины, школу и гаражи, сообщил портал 63.ru.

Необычную ситуацию наблюдали на улице Лукачева. Горожанка кричала, чтобы люди убегали. В полиции подтвердили эту информацию.

«У нее на губах была пена», - рассказал один из очевидцев.

Правоохранители сообщили, что голую женщину забрали в больницу на машине скорой помощи.

Похожий случай произошел в октябре в Екатеринбурге. Обнаженная женщина каталась по проезжей части. Незнакомка возникла на дороге неожиданно. Автомобилисты пытались помочь женщине и вызвали полицию. Из-за неадекватного поведения девушку оставили в психиатрическую больницу.

До этого голая женщина станцевала на крыше пассажирского автобуса в Кирове. Очевидцам пришлось вызвать правоохранителей.

Скорая помощь Россия Полиция
15 ноября 2023, 21:33
Кабина лифта упала на лифтера в шахте многоэтажки в Южном Бутове
РИА «Новости»
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Кабина лифта упала на лифтера, который находился в шахте. ЧП произошло на улице Адмирала Лазарева в Южном Бутове в Москве, об этом сообщил источник «360».

Сотрудник городского хозяйства находился в шахте лифта, когда на него упала кабина. Источник уточнил, что лифтер там был один, он занимался ремонтом лифтового оборудования. Мужчину зажало кабиной, он в тяжелом состоянии. Скорая помощь прибыла на место аварии.

На место происшествия также выехали экстренные службы города. Официальной информации пока не поступало.

Москва 2023
15 ноября 2023, 20:05
Пожар случился в жилом доме в центральном округе Москвы
Pxhere
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Утеплитель загорелся в жилом доме в Центральном административном округе Москвы. Трех человек эвакуировали, сообщил источник «360».

Изначально поступила информация о задымлении в подъезде дома № 16 на Неглинной улице. На место случившегося прибыли спасатели, которые обследовали помещение. Жителям потребовалась эвакуация - из квартиры на третьем этаже вызволили троих человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утоняется, что утеплитель загорелся между вторым и третьем этажами жилого дома. Видимая площадь пожара достигла семи квадратных метров. В здании отключили газ. Спасатели занимаются тушением огня.

Ранее на улице Дубининской в Москве в одном из зданий начался пожар. На место выехала служба спасения, потребовались дополнительные силы.

Пожары Москва 2023
15 ноября 2023, 19:03
Рабочий погиб, упав в дробильную машину в Мытищах
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В Мытищах рабочий погиб на предприятии, упав в дробильную машину. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Мытищинская городская прокуратура начала проверку по поручению прокуратуры Подмосковья. Специалисты выяснят, как на предприятии соблюдали законодательные требования по охране труда и технике безопасности. По итогам проверки надзорный орган примет меры.

Ранее на северо-востоке Москвы погиб рабочий , на которого рухнула бетонная потолочная плита. ЧП случилось во время реконструкции здания магазина, расположенного при жилом доме. После гибели мужчины столичная прокуратура начала проверку.

Все произошло 13 ноября. По предварительным данным, сотрудник коммерческого предприятия поскользнулся во время производственных работ. Мужчина скончался на месте происшествия.

Прокуратура РФ Мытищи

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