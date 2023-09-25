Москвич заявил в полицию на девушку, сбежавшую из ресторана без оплаты счета

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По информации канала, на девушку пожаловался 28-летний мужчина. По его словам, они познакомились онлайн и отправились на свидание, в конце которого им принесли счет на 16 тысяч рублей.

Увидев сумму, девушка отказалась платить, сославшись на то, что большинство блюд заказал мужчина, и покинула ресторан. Мужчина обратился в полицию.

Ранее психолог Юлия Синютина рассказала, когда мужчина может не заплатить за девушку в ресторане.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис Житель Москвы заявил в полицию на девушку, которая сбежала со свидания, не оплатив счет в ресторане. Об этом сообщил Telegram-канал « Осторожно, Москва ».