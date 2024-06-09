09 июня 2024, 22:15

Москвич застрял пенисом в цементе, когда делал его скульптуру

Freepik
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В Москве 22-летний молодой человек решил сделать скульптуру своего полового органа, но из-за ошибки с составом материала случайно зацементировал свое причинное место. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Парень случайно перепутал глину с цементом, пояснил собеседник телеканала.

«Он понял, что его половой орган оказался в ловушке, только когда цемент почти застыл», - рассказал он.

Сначала он попытался самостоятельно освободить свое мужское достоинство, но после безуспешных попыток вызвал скорую помощь.

Ранее в одной из итальянских больниц врач по ошибке ампутировал половой орган пациенту, решив, что у мужчины развивается раковая опухоль в паховой области.

Недавно новосибирские нейрохирурги прооперировали пациентку, удалив у нее опухоль мозга размером с теннисный мяч. Это оказалась доброкачественная менингиома, которая могла привести к потере зрения.

Уникальный медицинский случай произошел в США, где чуть не погиб чихнувший американец. У него выпал кишечник во время кашля.

Скорая помощь Врачи Москва
09 июня 2024, 22:37
Полностью выгоревший автокран в Москве попал на видео
Телеканал «360»
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Автокран сгорел на Третьем транспортном кольце в Москве. Кадры с полностью сгоревшей техникой попали в распоряжение 360.ru.

Возгорание автокрана произошло на Новой Башиловке. Огонь полностью охватил машину. На месте происшествия работали оперативные службы. Информации о пострадавших не поступало.

По данным Дептранса Москвы, что движение в районе возгорания было затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее мусорные баки загорелись на востоке Москвы, пламя перекинулось на автомобили и они начали взрываться. Пожар произошел на улице Вольной на Соколиной Горе. Общая площадь пожара охватила 30 квадратных метров.

Видео Машины Дептранс Москвы Москва
09 июня 2024, 21:29
Автокран вспыхнул на Третьем транспортном кольце в Москве
Телеканал «360»
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Крупный пожар начался на Третьем транспортном кольце в Москве. Там загорелся автокран. Столб дыма можно увидеть из нескольких районов города. Об этом сообщили источник 360.ru в экстренных службах города.

По данным источника, возгорание автокрана произошло на Новой Башиловке. Машина полностью охвачена огнем. Информации о пострадавших пока нет. Оперативные службы прибыли к месту происшествия.

В Дептрансе Москвы уточнили, что движение в районе ДТП затруднено и посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Пожары Машины Москва
09 июня 2024, 20:20
Увязшую в трясине корову вытащили спасатели российского региона
Пресс-служба МЧС
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Провалившуюся в трясину на побережье Ветлуги корову вытащили четверо спасателей в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Уходящее под воду животное заметили жители Воскресенского муниципального округа и вызвали на место специалистов. Когда они прибыли на место, обессиленная буренка погрузилась в воду наполовину.

Вытащить корову при помощи лебедки спасатели не смогли. Потерпев неудачу, мужчины откопали животное от ила и песка, обернули куском пожарного рукава и вытащили на берег.

Оказавшись на суше, корова быстро пришла в себя и отправилась на выпас. Угрозы жизни и здоровью животного нет. В операции по спасению задействовали четырех специалистов и одну единицу техники.

В конце апреля нижегородские спасатели спасли более 100 коров в селе Сельяново. Ферму, где содержался крупный рогатый скот, охватил пожар. Огонь перекинулся на хлев, но спасатели прибыли во время и вывели животных. К тушению привлекли 10 человек и четыре единицы техники.

Спасатели МЧС РФ Животные
09 июня 2024, 16:47
Водитель и трое детей погибли в машине самарского каршеринга в ДТП с автобусом
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Столкновение каршерингового автомобиля с припаркованным автобусом привело к гибели водителя арендованного транспортного средства и трех его несовершеннолетних пассажиров в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что авария произошла рано утром в воскресенье, 9 июня.

«Водитель арендованного автомобиля допустил столкновение с припаркованным на ночь автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе три несовершеннолетних пассажира», - заявили в пресс-службе.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На место происшествия выехали криминалисты для установления всех обстоятельств аварии.

Региональная прокуратура уточнила, что столкновение машины и стоящего автобуса произошло на Батайской улице. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам прокуратура примет меры реагирования.

Сотрудник свердловского ГАИ сбил питбайк с двумя подростками в Новоуральске. По данным ведомства, правоохранитель пытался остановить нарушителей, выехавших на скользкую дорогу. Но требованию прекратить движение подростки не подчинились.

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