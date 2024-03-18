Москвич заперся в квартире с ребенком и грозил себя поджечь

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О ЧП сообщили родственники. Они уточнили, что в квартире на пятом этаже, помимо мужчины, находится ребенок.

Прибывшая на место происшествия полиция информацию подтвердила, 41-летний москвич хотел себя поджечь, предварительно облившись горючей жидкостью. Мужчина оказался в невменяемом состоянии и отказался открывать дверь. Спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры. Возгорания не было.

В середине февраля в Новосибирской области мужчине удалось совершить акт самосожжения. Перед тем как поджечь себя, он облился бензином.