Москвич забросил похожий на петарду предмет в окно жилинспекции. В помещении выбило окна

«Житель квартиры со второго этажа (состоит на учете в ПНД) систематически хулиганит. В настоящий момент что-то забросил в окно жилинспекции, выбило окна, возможно, очень мощная петарда», - заявил он.

Хлопок произошел на первом этаже здания на улице Полоцкой, дом № 25. На место прибыли экстренные службы, полиция и Росгвардия. Признаков задымления не обнаружили, никто не пострадал. Обстановка спокойная.

Накануне 11-летний школьник пострадал из-за взрыва петарды. Мальчик возвращался домой после вечерней тренировки в школе олимпийского резерва. Ребята решили взрывать петарды, одна из них взорвалась в руках пострадавшего. У мальчика оторвало две фаланги указательного пальца и одну на среднем.