Москвич взломал дверь к соседям и украл собаку

Оперативникам 36-летний мужчина признался, что пробрался в чужое жилище, разозлившись на лай собаки. Мужчина взломал дверь, избил животное, а затем отнес его в другой подъезд из-за страха перед возможными последствиями своего поступка.

Собаку в критическом состоянии нашла прохожая, которая отвезла ее в ветеринарную клинику. После этого девушка начала поиски хозяина через социальные сети. В конце концов питомца вернули владелице. Он идет на поправку.

Для определения степени ущерба, нанесенного здоровью собаки, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Обвиняемый находится под домашним арестом.

Ранее из квартиры на юго-востоке Москвы грабители украли кота вместе с лотком. Его хозяин находится на службе в армии, а за животным следила его сестра.