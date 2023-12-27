Москвич выпрыгнул с пятого этажа, приняв сына подруги за полицейского

По информации издания, было около полуночи, когда внезапно раздался звонок в дверь квартиры, где мужчина выпивал в компании двух подруг. Решив, что это вызванные соседями полицейские, 35-летний мужчина ринулся к балкону. Он попытался спуститься вниз по водосточной трубе, но сорвался вниз. Оказалось, что в дверь звонил сын одной из собутыльниц, который вернулся домой в поздний час.

Медики установили, что мужчина при падении отбил ступни, а историей побега серьезно заинтересовались полицейские, от которых беглец так сильно хотел скрыться.

Неделю назад двух мужчин арестовали за избиение и ограбление собутыльника в центре Москвы. Они отобрали у пострадавшего вещи общей стоимостью 250 тысяч рублей.